Зеленский направил петицию о лишении Потапа звания "Заслуженный артист" в Кабмин и СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на электронную петицию о лишении рэпера Алексея Потапенко (Потапа) почетного звания "Заслуженный артист Украины". Глава государства поручил Кабмину и СБУ рассмотреть этот вопрос.

Ответ президента появился на сайте электронных петиций. Сама петиция, инициированная Екатериной Таран, была опубликована еще 28 августа, и уже 3 сентября она собрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей. Автор просила тщательно проверить публичную деятельность Потапа и, при наличии законных оснований, инициировать против него санкции, а именно – лишить государственной награды.

Петиция / скриншот с сайта электронных петиций

В своем официальном ответе Владимир Зеленский пояснил, что, согласно закону, звание "Заслуженный артист Украины" является именно государственной наградой. Лишить его можно либо по обвинительному приговору суда, либо по решению Рады национальной безопасности и обороны (РНБО) о применении соответствующих санкций. Вносить такие предложения на рассмотрение РНБО имеют право Кабинет Министров и Служба безопасности Украины.

Указанную петицию я направил премьер–министру Украины Сергею Корецкому и временно исполняющему обязанности председателя Службы безопасности Украины Александру Покладу с просьбой в соответствии с компетенцией рассмотреть поднятый в петиции вопрос в установленном законодательством порядке,

– отметил президент.

Важно понимать, что ответ президента не означает немедленного лишения Потапа звания. На данный момент этот вопрос лишь передан на юридическую проработку в соответствующие ведомства.

Как известно, Потап получил звание "Заслуженный артист Украины" в 2020 году. В сентябре 2026 года Верховная Рада пыталась принять обращение к президенту о лишении рэпера этой награды, однако для принятия решения не хватило голосов – инициативу поддержали лишь 198 депутатов.

Потап приравнял русский язык к свободе / скриншот из видео

Сам Алексей Потапенко после появления петиции заявил в своем инстаграме, что готов вернуть награду, назвав призывы к этому "охотой на ведьм".

Вижу, в стране уже решены все проблемы. Осталось самое важное – лишить Потапа звания "Заслуженного артиста Украины". Если это действительно кому-то поможет, кого-то сделает счастливее, приблизит победу или вернет людям веру – я готов. Добровольно отдам,

– писал артист.

Реакция Потапа на петицию / скриншот из инстаграма

Недавно Потап пожаловался на сложные выезды из Украины и объяснил, почему живет за границей.



