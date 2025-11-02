Более 50 событий и 100 участников: почему стоит посетить фестиваль "Земля Поэтов" во Львове

На следующих выходных, 8 и 9 ноября, во Львове состоится второй международный поэтический фестиваль "Земля Поэтов". В этом году там будет 100 участников, среди которых поэты, музыканты, актеры, режиссеры, философы, блогеры, лидеры мнений.

Фестиваль будет проходить на территории !FESTrepublic. Посетителей ждет более 50 событий в четырех литературных локациях, названных в честь украинских классиков: "Шевченко", "Франко", "Леся" и "Стус", пишет 24 Канал.

Во время фестиваля "Земля Поэтов" можно будет увидеть и послушать известных украинских поэтов, взять у них автограф или сфотографироваться. Среди них: Сергей Жадан, Юрий Издрик, Екатерина Калитко, Артур Дронь, Наталья Белоцерковец, Марьяна Савка, Людмила Таран, Галина Крук, Юлия "Тайра" Паевская, Иван Андрусяк, Дмитрий Лазуткин, Сергей Пантюк, Сергей Мартынюк, Марина Пономаренко, Елизавета Жарикова.

Также в программе концерты групп "Жадан и Собаки", Vivienne Mort, Юрия Издрика и "Мертвого петуха", Марии Бурмаки. Среди приглашенных звездных гостей: Виктор Морозов, Анжелика Рудницкая, Зиновий Карач, Юрий Иосифович, Дарья Астафьева, Андрей Шимановский, Виталий Гордиенко и другие.

Впервые на фестивале будут театральные постановки с участием Ростислава Держипильского, Романа Ясиновского, Риммы Зюбиной. В частности, перформанс "Цена света" от Львовского академического театра имени Леся Курбаса на стихи американской поэтессы Аманды Горман, спектакли "Дождь падает, дети растут" (по стихам Артура Дроня и Олега Каданова) и "Любовь стоит всего" (иммерсивный спектакль-перформенс).

Лозунг события – "Поэты творят нацию", но в этом году центральный концепт закрутится вокруг темы "Помнить всех. Возвращение имен на Землю Поэтов", чтобы вспомнить поэтов, чьи имена сейчас редко звучат.

Состоятся встречи и с иностранными гостями: польскими поэтами Рышардом Криницким и Кшиштофом Чижевским, американской поэтессой Каролин Форше, американским писателем Крисом Мерилом.

"Земля Поэтов 2025" / Афиша фестиваля

В течение фестиваля будет проходить сбор для 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия", где служат Сергей Жадан и Юлия "Тайра" Паевская. Цель – собрать 500 тысяч гривен.

Для военнослужащих, пенсионеров и детей до 12 лет (включительно) вход бесплатный. Также будет организован бесплатный трансфер для гостей фестиваля – от Пороховой Башни (со стороны улицы В. Винниченко) до !FESTrepublic. Микроавтобус будет курсировать каждые полчаса от 11:00 до 20:00 (и 8, и 9 ноября).

Важно! Билеты на "Землю Поэтов" можно приобрести на Gastroli.ua или Concert.ua. Ознакомиться с полной программой на два дня можно на инстаграм-странице фестиваля.

