Понад 50 подій і 100 учасників: чому варто відвідати фестиваль "Земля Поетів" у Львові

Наступних вихідних, 8 і 9 листопада, у Львові відбудеться другий міжнародний поетичний фестиваль "Земля Поетів". Цьогоріч там буде 100 учасників, серед яких поети, музиканти, актори, режисери, філософи, блогери, лідери думок.

Фестиваль проходитиме на території !FESTrepublic. На відвідувачів чекає понад 50 подій у чотирьох літературних локаціях, названих на честь українських класиків: "Шевченко", "Франко", "Леся" і "Стус", пише 24 Канал.

Під час фестивалю "Земля Поетів" можна буде побачити й послухати відомих українських поетів, взяти в них автограф чи сфотографуватися. Серед них: Сергій Жадан, Юрій Іздрик, Катерина Калитко, Артур Дронь, Наталка Білоцерківець, Мар'яна Савка, Людмила Таран, Галина Крук, Юлія "Тайра" Паєвська, Іван Андрусяк, Дмитро Лазуткін, Сергій Пантюк, Сергій Мартинюк, Марина Пономаренко, Єлизавета Жарікова.

Також у програмі концерти гуртів "Жадан і Собаки", Vivienne Mort, Юрія Іздрика та "Мертвого півня", Марії Бурмаки. Серед запрошених зіркових гостей: Віктор Морозов, Анжеліка Рудницька, Зіновій Карач, Юрій Йосифович, Дар'я Астаф'єва, Андрій Шимановський, Віталій Гордієнко та інші.

"Земля Поетів 2025": дивіться відео онлайн

Уперше на фестивалі будуть театральні постановки за участі Ростислава Держипільського, Романа Ясіновського, Римми Зюбіної. Зокрема, перформанс "Ціна світла" від Львівського академічного театру імені Леся Курбаса на вірші американської поетки Аманди Ґорман, вистави "Дощ падає, діти ростуть" (за віршами Артура Дроня та Олега Каданова) і "Любов варта всього" (імерсивна вистава-перформенс).

Гасло події – "Поети творять націю", але цьогоріч центральний концепт закрутиться навколо теми "Пам’ятати усіх. Повернення імен на Землю Поетів", аби згадати поетів, чиї імена зараз рідко звучать.

Відбудуться зустрічі й з іноземними гостями: польськими поетами Ришардом Криніцьким і Кшиштофом Чижевським, американською поеткою Каролін Форше, американським письменником Крісом Мерілом.

"Земля Поетів 2025" / Афіша фестивалю

Упродовж фестивалю проходитиме збір для 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія", де служать Сергій Жадан і Юлія "Тайра" Паєвська. Мета – зібрати 500 тисяч гривень.

Для військовослужбовців, пенсіонерів і дітей до 12 років (включно) вхід безплатний. Також буде організовано безплатний трансфер для гостей фестивалю – від Порохової Вежі (зі сторони вулиці В. Винниченка) до !FESTrepublic. Мікроавтобус курсуватиме кожні пів години від 11:00 до 20:00 (і 8, і 9 листопада).

Важливо! Квитки на "Землю Поетів" можна придбати на Gastroli.ua або Concert.ua. Ознайомитись з повною програмою на два дні можна на інстаграм-сторінці фестивалю.

