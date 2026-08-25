Влада Седан опубликовала романтические фото с Зинченко и поздравила его с 6-й годовщиной свадьбы
Влада Седан поздравила своего мужа, футболиста Александра Зинченко, с важной для их семьи датой – шестой годовщиной свадьбы.
По этому поводу телеведущая поделилась в инстаграме романтическими фото с любимым.
На одном из них Александр держит Владу на руках, а она улыбается в камеру. Кроме того, жена футболиста опубликовала архивный снимок с их свадьбы.
6 лет в одной команде. С годовщиной свадьбы,
– лаконично подписала публикацию Влада.
Что известно об отношениях Александра Зинченко и Влады Седан?
Влада Седан работала спортивной журналисткой и была хорошо знакома с футбольным миром. До Зинченко она встречалась с футболистом "Шахтера" Андреем Борячуком. В 2018 году Влада познакомилась с Александром во время отдыха в Турции. А уже в следующем году они начали встречаться.
Пара впервые публично подтвердила свои отношения в 2019 году. Зинченко поцеловал Владу прямо в прямом эфире после матча сборной Украины. В том же году футболист сделал предложение любимой. Предложение он сделал дома, а впоследствии пара устроила романтическую фотосессию на НСК "Олимпийский".
В 2020 году Александр и Влада официально поженились в Лондоне, а свадьбу отпраздновали в Украине. 1 августа 2021 года у супругов родилась дочь Ева. Через два года в семье появилась вторая дочь – Лея.
Кстати, ранее мы подробно рассказывали историю любви Александра Зинченко и Влады Седан.