После скандала вокруг украинского актера Константина Темляка, которого обвинили в домашнем насилии и развращении несовершеннолетних, в сети появились слухи, что он разошелся со своей женой и коллегой Анастасией Нестеренко.

Сама актриса ненароком подогрела эти предположения о разводе. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Анастасии Нестеренко.

Вас также может заинтересовать Это хуже, чем плохо, – Осадчая и другие звезды резко прокомментировали встречу Трампа с Путиным

Дело в том, что недавно она поделилась фото, на котором гладила собаку. На снимке у девушки не было обручального кольца.

Анастасия Нестеренко с собакой / Скриншот из инстаграм-сторис

В то же время на старых фото из ее профиля, опубликованных до скандала, она была.

Впрочем, здесь стоит заметить, что официальных заявлений о разводе пары пока не появлялось.

Как Анастасия Нестеренко комментировала скандал с Темляком?

Актриса рассказала, что о проблемах мужа узнала только после публичного заявления его бывшей девушки о домашнем насилии и отправке эротических сообщений несовершеннолетней. По словам Анастасии, это ее шокировало. В то же время актриса заверила, что в их отношениях не было физического или эмоционального насилия.

Напомним, в 2024 году Константин Темляк женился на Анастасии Нестеренко. Их отношения начались во время съемок сериала "Крепостная", а через год они расписались в Харькове, когда актер уже мобилизовался. Анастасия подчеркнула, что никоим образом не оправдывает насилие.