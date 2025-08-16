Многие люди, в частности украинские звезды, возмутились, потому что Путина встретили слишком торжественно: Трамп жал ему руку, улыбался, его возили в лимузине, при том, что российского лидера обвиняют в военных преступлениях, а граждане его страны ежедневно убивают украинцев, передает Show 24.

Вас также может заинтересовать Никогда не служил и не держал оружие: солист хора "Гомон" откровенно рассказал о мобилизации отца

Екатерина Осадчая

Знаменитость написала пост о своем впечатлении от саммита на Аляске. Она призналась, что ее "не покидает ощущение "Голодных игр"".

Мы оказываемся в обстоятельствах, где с террористом уже фактически договорились на его условиях, а нам теперь это надо "продать" как единственный вариант. Или – вечная война. Это хуже, чем плохо. История договоренностей с Гитлером перед Второй мировой никого не учит. Трамп шаг в шаг повторяет действия лорда Чемберлена. Кто следующий поедет жать руку, чтобы обеспечить себе мнимую безопасность от террориста?,

– возмутилась телеведущая.

И добавила, что не удивится, если на Аляске подписали тайное соглашение о "деребане будущих завоеванных стран".

Григорий Решетник

Телеведущий отметил, что после встречи Путина и Трампа 15 августа убедился, что мир слабый, убогий и никчемный, а мировые лидеры – бесхребетные и немощные. В то же время он верит в то, что добро все же победит.

Наталка Денисенко

Актриса распространила картинку, которая ей ассоциируется со встречей президентов России и США. На фото можно увидеть, как Дональд Трамп склонил голову, а ему на встречу по красной дорожке идет человек, который похож на Владимира Путина.

Я чувствовала, что именно так и пройдет эта встреча, поэтому у меня – без ожиданий. В этом мире все еще не все поняли суть и сделали выводы, поэтому имеем то что имеем,

– написала Наталка Денисенко.

Анатолий Анатолич

Шоумен вышел в инстаграм-сторис, где высказал свое мнение о саммите на Аляске. Он признался, что ничего нового для себя не увидел. Телеведущий сказал, что ожидал, что все так и будет.

Самое ужасное это то, что произошла такая себе легализация терроризма. Когда абсолютно не рукопожатий уп*р приехал в демократическую страну, его туда впустили, не арестовали... Когда очевидно, где добро, где зло, где белое, где черное. Это может дипломатия, называется мировая,

– добавил Анатолий Анатолич.

Анатолий Анатолич высказался о саммите на Аляске: смотрите видео онлайн

Маша Ефросинина, Евгений Кот, Эктор Хименес-Браво, Даша Квиткова и другие украинские звезды уже также отреагировали на встречу Путина и Трампа в Аляске. Они распространили об этом инстаграм-сторис.

Как другие знаменитости отреагировали на встречу Путина и Трампа / Скриншот из инстаграм-сторис

Заметим, что наша редакция накануне писала о главных заявлениях Путина и Трампа во время встречи на Аляске.