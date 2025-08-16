Багато людей, зокрема українські зірки, обурилися, бо Путіна зустріли аж надто урочисто: Трамп тиснув йому руку, усміхався, його возили в лімузині, при тому, що російського лідера звинувачують у воєнних злочинах, а громадяни його країни щодня вбивають українців, передає Show 24.

Катерина Осадча

Знаменитість написала допис про своє враження від саміту на Алясці. Вона зізналася, що її "не покидає відчуття "Голодних ігор"".

Ми опиняємося в обставинах, де з терористом уже фактично домовилися на його умовах, а нам тепер це треба "продати" як єдиний варіант. Або – вічна війна. Це гірше, ніж погано. Історія домовленостей із Гітлером перед Другою світовою нікого не вчить. Трамп крок у крок повторює дії лорда Чемберлена. Хто наступний поїде тиснути руку, щоб забезпечити собі уявну безпеку від терориста?,

– обурилася телеведуча.

І додала, що не здивується, якщо на Алясці підписали таємну угоду про "дєрєбан майбутніх завойованих країн".

Григорій Решетник

Телеведучий зазначив, що після зустрічі Путіна та Трампа 15 серпня переконався, що світ слабкий, убогий та нікчемний, а світові лідери – безхребетні та немічні. Водночас він вірить у те, що добро все ж переможе.

Наталка Денисенко

Акторка поширила картинку, яка їй асоціюється із зустріччю президентів Росії та США. На фото можна побачити, як Дональд Трамп схилив голову, а йому на зустріч по червоній доріжці йде чоловік, який схожий на Володимира Путіна.

Я відчувала, що саме так і пройде ця зустріч, тому у мене – без очікувань. В цьому світі все ще не всі зрозуміли суть і зробили висновки, тому маємо те що маємо,

– написала Наталка Денисенко.

Анатолій Анатоліч

Шоумен вийшов в інстаграм-сторіс, де висловив свою думку про саміт на Алясці. Він зізнався, що нічого нового для себе не побачив. Телеведучий сказав, що очікував, що все так і буде.

Найжахливіше це те, що відбулася така собі легалізація тероризму. Коли абсолютно не рукостискний уп*р приїхав в демократичну країну, його туди впустили, не заарештували… Коли очевидно, де добре, де зло, де біле, де чорне. Це може дипломатія називається світова,

– додав Анатолій Анатоліч.

Маша Єфросиніна, Євген Кот, Ектор Хіменес-Браво, Даша Квіткова та інші українські зірки вже також відреагували на зустріч Путіна і Трампа в Алясці. Вони поширили про це інстаграм-сторіс.

