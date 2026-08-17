Жених Леси Никитюк перенес операцию: военный опубликовал фото из больницы

Жених украинской телеведущей Леси Никитюк, военнослужащий Дмитрий Бабчук, перенес операцию на ноге.

Об этом защитник сообщил в инстаграме, опубликовав фото из больницы.

Бабчук не рассказал, что именно стало причиной хирургического вмешательства. В то же время он заверил, что после выздоровления планирует вернуться на службу.

Операцию сделали, лапку починили, скоро уже на службу,

– написал военный.

Жених Леси Никитюк перенес операцию / Скриншот из Instagram-сторис

До этого Дмитрий успел провести время с любимой. Недавно он опубликовал совместное фото с Никитюк – пара позировала в ретро-автомобиле, украшенном яркими цветами. Для поклонников это стало одним из редких публичных появлений пары вместе за последнее время.

Леся Никитюк с Дмитрием Бабчуком / Скриншот из Instagram-сторис

Телеведущая также публиковала селфи с Бабчуком и Александром Иванцовым – Героем Украины и автором книги "Флешбэк: Мариуполь". В ней Иванцов рассказывает, как на вертолете попал в окруженный Мариуполь и присоединился к обороне "Азовстали". После приказа сдаться в плен он отказался это сделать, а впоследствии самостоятельно преодолел почти 200 километров оккупированной территории, чтобы добраться до подконтрольной Украине территории. Книгу с личной подписью Александр подарил Лесе Никитюк.

Леся Никитюк с Александром Иванцовым и Дмитрием Бабчуком / Скриншот из инстаграм-сторис

Накануне возлюбленный Леси Никитюк впервые за долгое время показал совместное фото с их сыном Оскаром.