Женя Галич накануне принял участие в музыкальном шоу, где оценивал треки украинских артистов. Во время записи шоу он раскритиковал трек DREVO "Смарагдове небо".

В сети это не все поддержали, в частности, и исполнительница Тина Кароль. Поэтому, лидер группы O.Torvald объяснил свои слова. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание OBOZ.UA.

Не пропустите Скандал между Мандзюк и Гончаренко: что произошло и почему открыли уголовное дело

Женя Галич отметил, что не имеет ничего против DREVO. Наоборот, он уважает всех артистов, которые создают украинскую музыку и ищут свой стиль. По его словам, припев песни "Смарагдове небо" действительно удачный и легко запоминается. Но для него важно, чтобы в песне была полная история, которую слушатель проживает от начала и до конца.

Извиняюсь, если каким-то образом я обидел исполнителя, мог подобрать другие слова. Однако моя личная позиция такова: хочу, чтобы мы все двигались в сторону качественной музыки, глубокой и честной, а не только построенной на ярком хук-рефрене. Это мое видение, я имею на него право,

– подчеркнул певец.

Что этому предшествовало?

Фронтмен группы O.Torvald принял участие в шоу "Критики" от Bezodnya Music, где обсуждали современную украинскую музыку. В программе он довольно жестко высказался о песне DREVO "Смарагдове небо", которая стала вирусной в тиктоке. Галич заявил, что кроме яркого припева, в композиции "нет ничего интересного" и назвал ее "д*рьмом".

Вскоре Тина Кароль отреагировала на это в своем телеграм-канале. Она вступилась за молодых исполнителей и подчеркнула: вместо того, чтобы публично обесценивать чужое творчество, артистам стоит сосредоточиться на собственных песнях.