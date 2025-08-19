Женя Галич напередодні взяв участь у музичному шоу, де оцінював треки українських артистів. Під час запису шоу він розкритикував трек DREVO "Смарагдове небо".

В мережі це не всі підтримали, зокрема, й виконавиця Тіна Кароль. Відтак, лідер гурту O.Torvald пояснив свої слова. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання OBOZ.UA.

Женя Галич наголосив, що не має нічого проти DREVO. Навпаки, він поважає всіх артистів, які створюють українську музику і шукають свій стиль. За його словами, приспів пісні "Смарагдове небо" справді вдалий і легко запам'ятовується. Але для нього важливо, щоб у пісні була повна історія, яку слухач проживає від початку і до кінця.

Перепрошую, якщо якимось чином я образив виконавця, міг підібрати інші слова. Проте моя особиста позиція така: хочу, щоб ми всі рухалися в бік якісної музики, глибокої й чесної, а не лише побудованої на яскравому хук-рефрені. Це моє бачення, я маю на нього право,

– підкреслив співак.

Що цьому передувало?

Фронтмен гурту O.Torvald взяв участь у шоу "Критиканти" від Bezodnya Music, де обговорювали сучасну українську музику. У програмі він доволі жорстко висловився про пісню DREVO "Смарагдове небо", яка стала вірусною в тіктоці. Галич заявив, що окрім яскравого приспіву, у композиції "немає нічого цікавого" і назвав її "г*мном".

Невдовзі Тіна Кароль відреагувала на це у своєму телеграм-каналі. Вона заступилася за молодих виконавців і наголосила: замість того, щоб публічно знецінювати чужу творчість, артистам варто зосередитися на власних піснях.