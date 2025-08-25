Недавно лидер группы O.Torvald Женя Галич раскритиковал трек "Смарагдове небо", который уже долгое время возглавляет украинские музыкальные чарты, однако на защиту DREVO стала Тина Кароль. Сам певец впервые прокомментировал скандал.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на "Наше радио". По словам DREVO, он не связывался с Галичем.

К теме Женя Галич объяснил, почему назвал трек "Смарагдове небо" г*мном

DREVO поделился, что не думал о том, чтобы ответить или написать Жене Галичу из-за критики песни "Смарагдове небо". Кроме того, певец признался, что поддержка Тины Кароль стала для него неожиданной.

Тина Кароль – это икона нашей эстрады и, безусловно, с самого детства в моей голове это был самый яркий образ женщины в шоубизнесе,

– сказал DREVO.

Что известно о скандале?

Напомним, что в шоу "Критиканты" от Bezodnya Music Женя Галич назвал трек "Изумрудное небо" г*мном. Он считает, в песне классный только припев. После этого Тина Кароль вступилась за DREVO.

"Это такая крынжатина, когда артисты гонят на песни других артистов. Да сидите и пишите свой материал. Когда-то DREVO что-то там высказался за меня. Потом извинился. А тут я все равно стану на сторону DREVO, потому что молодой человек создает репертуар, песня залетела. Это возможно из энного количества песен первая, которая выстрелила. Да дайте человеку быть", – заявила певица.

Впоследствии лидер группы O.Torvald объяснил, что не имеет ничего против DREVO, но хочет, чтобы артисты создавали качественную музыку, а не только ту, что построена "на ярком хук-рефрене".