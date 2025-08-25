Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на "Наше радио". По словам DREVO, он не связывался с Галичем.

DREVO поделился, что не думал о том, чтобы ответить или написать Жене Галичу из-за критики песни "Смарагдове небо". Кроме того, певец признался, что поддержка Тины Кароль стала для него неожиданной.

Тина Кароль – это икона нашей эстрады и, безусловно, с самого детства в моей голове это был самый яркий образ женщины в шоубизнесе,

– сказал DREVO.

Что известно о скандале?

Напомним, что в шоу "Критиканты" от Bezodnya Music Женя Галич назвал трек "Изумрудное небо" г*мном. Он считает, в песне классный только припев. После этого Тина Кароль вступилась за DREVO.

"Это такая крынжатина, когда артисты гонят на песни других артистов. Да сидите и пишите свой материал. Когда-то DREVO что-то там высказался за меня. Потом извинился. А тут я все равно стану на сторону DREVO, потому что молодой человек создает репертуар, песня залетела. Это возможно из энного количества песен первая, которая выстрелила. Да дайте человеку быть", – заявила певица.

Впоследствии лидер группы O.Torvald объяснил, что не имеет ничего против DREVO, но хочет, чтобы артисты создавали качественную музыку, а не только ту, что построена "на ярком хук-рефрене".