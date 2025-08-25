Про це повідомляє Show 24 з посиланням на "Наше радіо". За словами DREVO, він не зв'язувався з Галичем.

DREVO поділився, що не думав про те, щоб відповісти або написати Жені Галичу через критику пісні "Смарагдове небо". Крім того, співак зізнався, що підтримка Тіни Кароль стала для нього неочікуваною.

Тіна Кароль – це ікона нашої естради й, безумовно, з самого дитинства в моїй голові це був найяскравіший образ жінки у шоубізнесі,

– сказав DREVO.

Що відомо про скандал?

Нагадаємо, що у шоу "Критиканти" від Bezodnya Music Женя Галич назвав трек "Смарагдове небо" г*мном. Він вважає, у пісні класний лише приспів. Після цього Тіна Кароль заступилася за DREVO.

"Це така кринжатіна, коли артисти гонять на пісні інших артистів. Та сидіть і пишіть свій матеріал. Колись DREVO щось там висловився за мене. Потім перепросив. А тут я все одно стану на бік DREVO, бо молода людина створює репертуар, пісня залетіла. Це можливо з енної кількості пісень перша, яка вистрілила. Та дайте людині бути", – заявила співачка.

Згодом лідер гурту O.Torvald пояснив, що не має нічого проти DREVO, але хоче, аби артисти створювали якісну музику, а не лише ту, що побудована "на яскравому хук-рефрені".