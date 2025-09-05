Этот сентябрь обязательно запомнится львовским поклонникам группы O.Torvald. Фронтмен коллектива Женя Галич выступил с акустическим концертом, который отличился невероятной атмосферой и теплом.

Событие состоялось 4 сентября на террасе !FESTrepublic. В материале Show 24 узнавайте больше о том, как прошел музыкальный вечер и смотрите эксклюзивные видео с концерта.

К слову Женя Галич спел трек "Изумрудное небо", который перед этим назвал "г*мном"

Акустический концерт, по словам самого Жени Галича, был импровизационным. Для начала он исполнил несколько песен на гитаре, а также попросил поклонников подходить к специальному столику и оставлять ему записки.

В них можно было попросить музыканта исполнить определенный трек, поблагодарить за творчество, поделиться чем-то особенным или задать интересный вопрос.

Женя Галич – MR.DJ: смотрите видео онлайн

Так, по просьбе поклонников лидер O.Torvald исполнил немало песен из репертуара коллектива – от треков раннего творчества до самых новых песен. Кто-то из фанов просто оставлял пожелания по треклисту, а кто-то откровенно делился, почему для него особенная та или иная композиция.

После захода солнца на террасе локации включили фонарики и наступила настоящая романтическая атмосфера.

Женя Галич – "До шостої я твій": смотрите видео онлайн

Женя Галич – "Я хворий": смотрите видео онлайн

Также Женю Галича и самого просили рассказывать самые веселые или курьезные истории о приключениях, что происходили с ним во Львове или после концертов. Музыкант много шутил, от чего вечер был наполнен положительными эмоциями.

Женя Галич – "Мама": смотрите видео онлайн

На мероприятии лидер O.Torvald также вспомнил о покойном Андрее Кузьменко и исполнил его композицию "Танец пингвина". Женя Галич работал над кавером к этой песне для приключенческого роудмуви "Я, "Победа" и Берлин".

Чем дольше поем песни Андрея, тем дольше живет память о нем,

– подчеркнул артист.

Женя Галич – "Танець пінгвіна": смотрите видео онлайн

Музыкант утвердительно ответил на вопрос о том, не хотел бы он еще раз создать совместную работу с Андреем Хлывнюком, лидером "Бумбокса". Галич назвал себя поклонником Хлывнюка. Однако сейчас на пути дуэта стоит военная служба, ведь и Женя, и Андрей, находятся в Силах обороны.

Женя Галич – "В подушках": смотрите видео онлайн

Также рокер признался, что не любит переводить песни. Поэтому он скорее будет работать над новой музыкой.

Женя Галич – "Київ вдень і вночі": смотрите видео онлайн

Лидер группы O.Torvald признался, что сейчас он пытается наверстать то, что пропустил последние 3,5 года большой войны. Речь о том, что недавно в Украину вернулась его жена с детьми. Поэтому он снова вспомнил о том, что значит быть отцом.

Женя Галич – "Без тебе": смотрите видео онлайн

Также на концерте состоялся небольшой благотворительный аукцион. К тому же Галич вспоминал о временах в учебном центре ВСУ, передавал привет украинским бойцам – тем, чьи родные и близкие пришли на концерт, а еще записал видео для сбора одной из слушательниц.

Женя Галич – "Радіомережі": смотрите видео онлайн

Женя Галич – "Антибіотики": смотрите видео онлайн

Акустический вечер с Женей Галичем завершился очень символично. Напоследок музыкант исполнил песню "Океана Эльзы" – "Обійми", что стала красивой точкой.