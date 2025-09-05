Среди просьб прозвучало неожиданное предложение – исполнить хит DREVO "Смарагдове небо". Именно тот трек, который ранее певец довольно резко раскритиковал, пишет Show 24.
Несмотря на прошлые заявления, фронтмен O.Torvald не отказал публике и заиграл припев трека "Смарагдове небо" под гитару. В то же время публика ему подпевала и аплодировала.
Женя Галич спел трек "Смарагдове небо": смотрите видео онлайн
Что известно о скандальном заявлении Жени Галича?
- Все началась после участия певца в шоу "Критиканты" от Bezodnya Music. Там он назвал "Смарагдове небо" "г*мном", объяснив, что кроме припева, который легко засаживается в голову, в композиции ничего особенного нет.
- После этих слов за DREVO публично вступилась Тина Кароль. В своем телеграмм-канале она отметила, что унижать творчество других артистов – неправильно.
- Впоследствии Галич признал, что высказался слишком жестко. Он подчеркнул, что уважает всех украинских исполнителей, но хочет, чтобы исполнители "двигались в сторону качественной музыки, глубокой и честной, а не только построенной на ярком хук-рефрене".
- Сам DREVO признался, что не собирался отвечать на критику Галича и тем более начинать конфликт. В то же время его удивила и порадовала неожиданная поддержка Тины Кароль, которую он назвал "иконой украинской эстрады".