Серед прохань прозвучала несподівана пропозиція – виконати хіт DREVO "Смарагдове небо". Саме той трек, який раніше співак доволі різко розкритикував, пише Show 24.

Попри минулі заяви, фронтмен O.Torvald не відмовив публіці й заграв приспів треку "Смарагдове небо" під гітару. Водночас публіка йому підспівувала та аплодувала.

Женя Галич заспівав трек "Смарагдове небо": дивіться відео онлайн

Що відомо про скандальну заяву Жені Галича?