Актер, сценарист, соучредитель студии "Мамахихотала" Евгений Янович и основатель творческого объединения МУР Александр Хоменко запускают проект "Протагонисты". Первая съемка состоится 22 октября.

Продажа билетов уже стартовала. Все детали о совместном проекте Яновича и Хоменко – в материале Show 24.

Евгений Янович и Александр Хоменко рассказали, что "Протагонисты" – это культурный батл о главных героях нашей истории. Друзья объединили креатив и профессионализм, чтобы создать новый продукт для украинского ютуба. В интеллектуально-развлекательном, историко-ироническом шоу юмор встретится с фактами, а аргументы – с эмоциями.

Это оригинальный формат, который был разработан мной и Сашей и который не имеет никаких аналогов в мире. Если шоу "20:23" и стоило закрывать, то именно ради такого!,

– поделился Янович.

Сейчас Александр и Евгений держат детали проекта в секрете. Только говорят, что решили не скрывать свое желание доказывать друг другу, кто умнее и интереснее.

На съемке, которая запланирована на 22 октября и состоится в Киеве в Origin Stage, зрители первыми узнают, какие же звездные гости появятся в премьерных выпусках.

Билеты можно приобрести по ссылке.

У нас много легкого, комедийного контента. Появляется все больше образовательного, серьезного, но мы предлагаем что-то посередине, еще и построенного на извечной украинской традиции – сра...перечанні! На самом деле очень много усилий приложено, чтобы это было между всех возможных жанров. Здесь вам и монолог с актерской подачей будет, и презентация с архивными фото, и выезды в 5 утра, в стиле бравых корреспондентов региональных новостей,

– рассказал Хоменко.

"Протагонисты" от Яновича и Хоменко / Афиша проекта

