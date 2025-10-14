Актор, сценарист, співзасновник студії "Мамахихотала" Євген Янович і засновник творчого об'єднання МУР Олександр Хоменко запускають проєкт "Протагоністи". Перша зйомка відбудеться 22 жовтня.

Продаж квитків уже стартував. Усі деталі про спільний проєкт Яновича і Хоменка – у матеріалі Show 24.

Євген Янович і Олександр Хоменко розповіли, що "Протагоністи" – це культурний батл про головних героїв нашої історії. Друзі об'єднали креатив і професіоналізм, щоб створити новий продукт для українського ютубу. В інтелектуально-розважальному, історико-іронічному шоу гумор зустрінеться з фактами, а аргументи – з емоціями.

Це оригінальний формат, який було розроблено мною та Сашком і який не має жодних аналогів у світі. Якщо шоу "20:23" і варто було закривати, то саме заради такого!,

– поділився Янович.

Наразі Олександр і Євген тримають деталі проєкту в секреті. Лише кажуть, що вирішили не приховувати своє бажання доводити одне одному, хто розумний і цікавіший.

На зйомці, яка запланована на 22 жовтня і відбудеться у Києві в Origin Stage, глядачі першими дізнаються, які ж зіркові гості з'являться у прем'єрних випусках.

У нас багато легкого, комедійного контенту. З'являється все більше освітнього, серйозного, але ми пропонуємо щось посередині, ще й побудованого на одвічній українські традиції – сра…перечанні! Насправді дуже багато зусиль докладено, аби це було між усіх можливих жанрів. Тут вам і монолог з акторською подачею буде, і презентація з архівними фото, і виїзди о 5 ранку, у стилі бравих кореспондентів регіональних новин,

– розповів Хоменко.

"Протагоністи" від Яновича і Хоменка / Афіша проєкту

