21 января, 13:56
2

Женя Кот оказался на операционном столе и показал фото

Марта Гнат
Основні тези
  • Женя Кот перенес успешную операцию на ухе, на которую давно мечтал решиться.
  • Танцовщик сейчас восстанавливается и временно не может тренироваться и петь.

В соцсетях Женя Кот начал публиковать фотографии до операции и после нее. Он даже показал хирурга, который проводил оперативное вмешательство.

Из сообщений Кота можно сделать вывод, что ничего серьезного не случилось, а операцию проводили на ухе. В частности это демонстрировал сам Евгений в своем инстаграме.

Как известно, хореограф давно мечтал об этой операции, но решился лишь теперь. По словам Кота, все прошло успешно, однако сейчас немного чувствует боль.

Евгения Кота прооперировали / Фото из инстаграма танцовщика

Операция прошла успешно. Уже давно должен был ее сделать и вот выдалось время. Немного болит, но это не проблема, пройдет, 
– успокоил своих поклонников Евгений.

Подробностями мужчина не делился, однако известно, что операцию проводили на ухе. Об этом свидетельствует видео, которое он опубликовал.

Жене Коту провели операцию на ухе: смотрите видео онлайн

Сейчас танцовщика ждет этап восстановления. Его уже выписали домой, однако пока ему нельзя тренироваться и петь.

Недавно перенес операцию победитель 11 сезона "Голоса страны" Сергей Лазановский. Для чего было оперативное вмешательство – неизвестно, но певец заверил в соцсетях, что это было планово.

Последние новости о Евгении Коте

  • Недавно танцовщик был участником благотворительного спецвыпуска "Танцы со звездами".
  • В конце ноября 2025 года, в результате российского обстрела столицы, пострадал дом рядом с жильем Евгения Кота.
  • Летом хореограф и его жена покрестили дочь Лелю в Михайловском Златоверхом соборе.