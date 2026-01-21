Женя Кот оказался на операционном столе и показал фото

В соцсетях Женя Кот начал публиковать фотографии до операции и после нее. Он даже показал хирурга, который проводил оперативное вмешательство.

Из сообщений Кота можно сделать вывод, что ничего серьезного не случилось, а операцию проводили на ухе. В частности это демонстрировал сам Евгений в своем инстаграме.

Как известно, хореограф давно мечтал об этой операции, но решился лишь теперь. По словам Кота, все прошло успешно, однако сейчас немного чувствует боль.

Евгения Кота прооперировали / Фото из инстаграма танцовщика

Операция прошла успешно. Уже давно должен был ее сделать и вот выдалось время. Немного болит, но это не проблема, пройдет,

– успокоил своих поклонников Евгений.

Подробностями мужчина не делился, однако известно, что операцию проводили на ухе. Об этом свидетельствует видео, которое он опубликовал.

Жене Коту провели операцию на ухе: смотрите видео онлайн

Сейчас танцовщика ждет этап восстановления. Его уже выписали домой, однако пока ему нельзя тренироваться и петь.

Недавно перенес операцию победитель 11 сезона "Голоса страны" Сергей Лазановский. Для чего было оперативное вмешательство – неизвестно, но певец заверил в соцсетях, что это было планово.

