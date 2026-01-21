Женя Кот оказался на операционном столе и показал фото
- Женя Кот перенес успешную операцию на ухе, на которую давно мечтал решиться.
- Танцовщик сейчас восстанавливается и временно не может тренироваться и петь.
В соцсетях Женя Кот начал публиковать фотографии до операции и после нее. Он даже показал хирурга, который проводил оперативное вмешательство.
Из сообщений Кота можно сделать вывод, что ничего серьезного не случилось, а операцию проводили на ухе. В частности это демонстрировал сам Евгений в своем инстаграме.
Как известно, хореограф давно мечтал об этой операции, но решился лишь теперь. По словам Кота, все прошло успешно, однако сейчас немного чувствует боль.
Операция прошла успешно. Уже давно должен был ее сделать и вот выдалось время. Немного болит, но это не проблема, пройдет,
– успокоил своих поклонников Евгений.
Подробностями мужчина не делился, однако известно, что операцию проводили на ухе. Об этом свидетельствует видео, которое он опубликовал.
Жене Коту провели операцию на ухе: смотрите видео онлайн
Сейчас танцовщика ждет этап восстановления. Его уже выписали домой, однако пока ему нельзя тренироваться и петь.
Недавно перенес операцию победитель 11 сезона "Голоса страны" Сергей Лазановский. Для чего было оперативное вмешательство – неизвестно, но певец заверил в соцсетях, что это было планово.
Последние новости о Евгении Коте
- Недавно танцовщик был участником благотворительного спецвыпуска "Танцы со звездами".
- В конце ноября 2025 года, в результате российского обстрела столицы, пострадал дом рядом с жильем Евгения Кота.
- Летом хореограф и его жена покрестили дочь Лелю в Михайловском Златоверхом соборе.