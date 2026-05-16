Судят, не понимая: Огневич ответила хейтерам после выступления LELÉKA на Евровидении

После выступления LELÉKA во втором полуфинале Евровидения-2026 в сети активно обсуждают ее вокал. В частности, внимание зрителей привлек 28-секундный вокализ, в котором артистка поет без слов, передавая эмоции только голосом.

Выступление украинской представительницы прокомментировала певица Злата Огневич. Об этом она написала в Threads.

Злата Огневич стала на защиту артистки и ответила на критику в сети. Она возмущена, что многие люди, которые обсуждают выступление, не очень разбираются в вокальной технике, в частности в вокализ, но при этом "судят с большим рвением".

Цена за публичность, – она именно такая: осуждение другими, жестокость, неуместность и часто – отсутствие компетенции комментирующих,

– отметила Злата.

Она добавила, что важно не позволять негативным комментариям обесценивать творчество артистов.

В песне LELÉKA есть глубокий смысл, голоса тысяч людей, их боль и надежда при этом. Я рада, что именно она представляет Украину,

– написала Огневич.

Что известно о выступлении LELÉKA на Евровидении-2026?

Во время второго полуфинала певица вышла на сцену вместе с бандуристом Ярославом Джусем. Они выступили под номером 12 и исполнили конкурсную песню Rydnim.

Постановку номера создал режиссер Илья Дуцик. Выступление сочетало драматические сцены, световые эффекты и символические визуальные образы.

Образы артистки и музыканта разработала стилист Маргарита Шекель, а костюмы изготовила дизайнер Лилия Литковская.

Кстати, после завершения номера, когда LELÉKA покидала сцену, она подняла вверх три пальца. Этот жест символизирует украинский трезубец.

Добавим, что Украина прошла в гранд-финал Евровидения-2026 и выступит на сцене 16 мая под 7 номером.