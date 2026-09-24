О силе не изменять себе: Огневич выпустила англоязычный трек, над которым работала более года

Злата Огневич выпустила новый англоязычный сингл "Fighter". Это авторская песня о внутренней борьбе, свободе от чужих ожиданий и силе оставаться собой, даже когда приходится идти вразрез с правилами.

"Fighter" стала второй песней из будущего англоязычного альбома певицы. Видеоклип на эту композицию она уже опубликовала на своем YouTube-канале.

Над песней "Fighter" работали более года. К ее созданию присоединились музыканты и саунд-продюсеры из США, Украины и Великобритании. Вокал Златы записали в американской студии Elemental Recording, где в свое время работали Prince, Dr. Dre, Snoop Dogg и Quincy Jones. А оперную партию певица записала в Киеве, в Доме звукозаписи. Перед работой в студии Злата занималась с американским вокальным коучем, чтобы подготовиться к сложным партиям.

Особое звучание песне добавил госпел-хор из 12 британских музыкантов. Его записал британский продюсер Kojo Samuel, лауреат премии BAFTA и музыкальный директор "Евровидения". Музыку к песне "Fighter" написали Злата Огневич и RUNSTAR, а текст – Евгений Матюшенко.

В основу песни певица положила собственный опыт. Она спела о взлетах и падениях, критике, отказах и необходимости отстаивать собственный выбор и подход к творчеству.

Создание "Fighter" стало продолжением истории, которую я начала с "One Day". Именно этот сингл открыл новую эру моего творчества. И я в очередной раз убеждаюсь: следовать зову своей сущности – единственный правильный путь. Не пытаться оправдать чужие ожидания, не бояться меняться и иметь смелость оставаться собой,

– подчеркнула артистка.

Злата Огневич – Fighter: смотрите видео онлайн

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