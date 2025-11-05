Рама Дуваджи – самая молодая первая леди Нью-Йорка: что известно о жене Зохрана Мамдани

Впервые в истории Нью-Йорк возглавил мусульманин Зохран Мамдани. Он называет себя демократическим социалистом и критикует президента Трампа. На фоне участия в предвыборной кампании и победы, интерес возрос и к его семье.

Зохран Мамдани женат – его избранницей является художница Рама Дуваджи. Она оставалась в тени во время выборов мэра Нью-Йорка. 24 Канал расскажет о том, что стоит знать о Раме Дуваджи.

Рама Дуваджи – 28-летняя американская художница, иллюстратор и керамистка сирийского происхождения. Она родилась в Хьюстоне (штат Техас), а детство проводила как в Соединенных Штатах, так и арабских странах. Училась в Университете Содружества Вирджинии, а затем в Школе изобразительных искусств в Нью-Йорке.

Рама Дуваджи / Фото из инстаграма Рамы Дуваджи

Сейчас работы Рамы Дуваджи публикуются в престижных изданиях: The New Yorker, The Washington Post, BBC, Vogue и Tate Modern. Свои иллюстрации и рисунки Рама часто посвящает женщинам Ближнего Востока. Они чаще всего черно-белые.

Как встретила мужчину?

Рама и Зохран начали общаться благодаря приложению для знакомств в 2021 году. Тогда Мамдами стал членом Ассамблеи штата Нью-Йорк. Их первое свидание состоялось в Бруклине.

Пара обручилась в октябре 2024 года. Они официально поженились в феврале 2025 года. Рама и Зохран расписались в отделе городской администрации.

Рама не просто моя жена, она невероятная художница, которая заслуживает того, чтобы ее знали по ее собственным заслугам,

– писал Зохран Мамдани.

Ходили слухи, что супруги устроили пышную церемонию в Дубае, однако Мамдани опроверг их, опубликовав настоящие снимки с церемонии.



Свадьба пары / Фото из инстаграма Зохрана Мамдани

Какая позиция у первой леди Нью-Йорка?

Рама Дуваджи избегала внимания во время предвыборной кампании своего мужа, не делала публичных заявлений и не давала интервью. Однако из ее публикаций в социальных сетях и художественных работах заметно, что Рама поддерживает Палестину.

В прессе утверждают, что именно она повлияла на имидж и стиль мужчины, ведь в предвыборных материалах Мамдани использовал яркие желтые, оранжевые и синие цвета.

Учитывая то, что так много людей вытесняются и замалчиваются из-за страха, все, что я могу сделать, это максимально использовать свой голос, чтобы говорить о том, что происходит в США, Палестине и Сирии,

– говорила она в редком интервью.

Интересно, что Дональд Трамп и республиканцы не поддерживают Зохрана Мамдани. Президент США не хотел, чтобы главой Нью-Йорка стал именно Мамдани, к тому же Трамп называл его "коммунистом". Такое же враждебное отношение у Зохрана Мамдани к главе страны – он открыто выступает против его политики.