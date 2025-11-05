Укр Рус
Рама Дуваджі – наймолодша перша леді Нью-Йорка: що відомо про дружину Зограна Мамдані
5 листопада, 16:54
3

Марія Касій
Основні тези
  • Рама Дуваджі – 28-річна художниця сирійського походження, одружена з Зограном Мамдані, першим мусульманином-мером Нью-Йорка.
  • Її роботи публікуються в престижних виданнях, а сама вона активно підтримує Палестину через мистецтво і соціальні мережі.

Уперше в історії Нью-Йорк очолив мусульманин – Зогран Мамдані. Він називає себе демократичним соціалістом та критикує президента Трампа. На тлі участі в передвиборчій кампанії та перемоги, цікавість зросла і до його сім'ї.

Зогран Мамдані одружений – його обраницею є художниця Рама Дуваджі. Вона залишалась у тіні під час виборів мера Нью-Йорка. 24 Канал розповість про те, що варто знати про Раму Дуваджі. 

До слова "Дональде Трамп, збільште гучність": новий мер Нью-Йорка розкритикував президента 

Рама Дуваджі – 28-річна американська художниця, ілюстраторка та керамістка сирійського походження. Вона народилась у Х'юстоні (штат Техас), а дитинство проводила як у Сполучених Штатах, так і арабських країнах. Навчалась в Університеті Співдружності Вірджинії, а згодом у Школі образотворчих мистецтв у Нью-Йорку. 

Рама Дуваджі / Фото з інстаграму Рами Дуваджі

Зараз роботи Рами Дуваджі публікуються у престижних виданнях: The New Yorker, The Washington Post, BBC, Vogue та Tate Modern. Свої ілюстрації та малюнки Рама часто присвячує жінкам Близького Сходу. Вони найчастіше чорно-білі. 

Як зустріла чоловіка?

Рама та Зогран почали спілкуватися завдяки додатку для знайомств у 2021 році. Тоді Мамдамі став членом Асамблеї штату Нью-Йорк. Їхнє перше побачення відбулося у Брукліні. 

Пара заручилась у жовтні 2024 року. Вони офіційно одружилися у лютому 2025. Рама та Зогран розписалися у відділі міської адміністрації. 

Рама не просто моя дружина, вона неймовірна художниця, яка заслуговує на те, щоб її знали за її власними заслугами, 
– писав Зогран Мамдані.

Ходили чутки, що подружжя влаштувало пишну церемонію в Дубаї, однак Мамдані спростував їх, опублікувавши справжні знімки з церемонії. 


Весілля пари / Фото з інстаграму Зограна Мамдані

Яка позиція у першої леді Нью-Йорку?

Рама Дуваджі уникала уваги під час передвиборчої кампанії свого чоловіка, не робила публічних заяв і не давала інтерв'ю. Однак з її публікацій у соціальних мережах та художніх роботах помітно, що Рама підтримує Палестину. 

У пресі стверджують, що саме вона повпливала на імідж і стиль чоловіка, адже у передвиборчих матеріалах Мамдані використовував яскраві жовті, помаранчеві та сині кольори. 

З огляду на те що так багато людей витісняються та замовчуються через страх, все, що я можу зробити, це максимально використати свій голос, щоб говорити про те, що відбувається в США, Палестині та Сирії, 
– казала вона у рідкісному інтерв'ю

Цікаво, що Дональд Трамп та республіканці не підтримують Зограна Мамдані. Президент США не хотів, щоб очільником Нью-Йорка став саме Мамдані, до того ж Трамп називав його "комуністом". Таке саме вороже ставлення в Зограна Мамдані до очільника країни – він відкрито виступає проти його політики. 