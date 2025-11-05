Зогран Мамдані одружений – його обраницею є художниця Рама Дуваджі. Вона залишалась у тіні під час виборів мера Нью-Йорка. 24 Канал розповість про те, що варто знати про Раму Дуваджі.

Рама Дуваджі – 28-річна американська художниця, ілюстраторка та керамістка сирійського походження. Вона народилась у Х'юстоні (штат Техас), а дитинство проводила як у Сполучених Штатах, так і арабських країнах. Навчалась в Університеті Співдружності Вірджинії, а згодом у Школі образотворчих мистецтв у Нью-Йорку.

Рама Дуваджі / Фото з інстаграму Рами Дуваджі

Зараз роботи Рами Дуваджі публікуються у престижних виданнях: The New Yorker, The Washington Post, BBC, Vogue та Tate Modern. Свої ілюстрації та малюнки Рама часто присвячує жінкам Близького Сходу. Вони найчастіше чорно-білі.

Як зустріла чоловіка?

Рама та Зогран почали спілкуватися завдяки додатку для знайомств у 2021 році. Тоді Мамдамі став членом Асамблеї штату Нью-Йорк. Їхнє перше побачення відбулося у Брукліні.

Пара заручилась у жовтні 2024 року. Вони офіційно одружилися у лютому 2025. Рама та Зогран розписалися у відділі міської адміністрації.

Рама не просто моя дружина, вона неймовірна художниця, яка заслуговує на те, щоб її знали за її власними заслугами,

– писав Зогран Мамдані.

Ходили чутки, що подружжя влаштувало пишну церемонію в Дубаї, однак Мамдані спростував їх, опублікувавши справжні знімки з церемонії.



Весілля пари / Фото з інстаграму Зограна Мамдані

Яка позиція у першої леді Нью-Йорку?

Рама Дуваджі уникала уваги під час передвиборчої кампанії свого чоловіка, не робила публічних заяв і не давала інтерв'ю. Однак з її публікацій у соціальних мережах та художніх роботах помітно, що Рама підтримує Палестину.

У пресі стверджують, що саме вона повпливала на імідж і стиль чоловіка, адже у передвиборчих матеріалах Мамдані використовував яскраві жовті, помаранчеві та сині кольори.

З огляду на те що так багато людей витісняються та замовчуються через страх, все, що я можу зробити, це максимально використати свій голос, щоб говорити про те, що відбувається в США, Палестині та Сирії,

– казала вона у рідкісному інтерв'ю.

Цікаво, що Дональд Трамп та республіканці не підтримують Зограна Мамдані. Президент США не хотів, щоб очільником Нью-Йорка став саме Мамдані, до того ж Трамп називав його "комуністом". Таке саме вороже ставлення в Зограна Мамдані до очільника країни – він відкрито виступає проти його політики.