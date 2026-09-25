Дочь Мозговой показала свою возлюбленную на редком фото и рассказала о важном этапе

Старшая дочь продюсерки Елены Мозговой Зоя опубликовала редкое фото со своей возлюбленной Юлией и рассказала о знаменательном моменте в их совместной жизни. Девушки счастливы быть вместе и получили немало поздравлений по случаю важной даты.

В своем инстаграме Зоя Мозговая опубликовала фотографию, на которой она позирует вместе со своей возлюбленной Юлией, с которой она обручилась в мае прошлого года. На английском языке она подписала снимок так: "3 years together. What an adventure" ("3 года вместе. Какое приключение"). Девушки отмечают определенный важный этап своей совместной жизни. На фото Зоя и Юлия позируют улыбающимися и счастливыми. Они даже похожи друг на друга.



Зоя Мозговая с возлюбленной / Фото из инстаграма Зои Мозговой

Подписчики Зои поспешили поздравить пару с годовщиной и писать комплименты:

"Я вас поздравляю от всего сердца! Многая лета!";

"Прекрасно!!! Люблю вас, девочки, и посылаю вам свою любовь! Всего наилучшего! Продолжайте наслаждаться жизнью и расти!";

"Три года вместе! Окей, девочки, это уже становится серьезно! Желаю вам любви, нежности, страсти и еще многих супер-супер-супер лет вместе!".

Свой каминг-аут Зоя совершила еще в 2024 году. В том году она представила публике свою возлюбленную Юлию. Тогда все ждали реакции мамы Зои, известной украинской продюсерки Елены Мозговой. Звездная мама полностью поддержала дочь, опубликовав пост с теплыми пожеланиями. Она также посоветовала девушкам не обращать внимания на хейтеров и жить своей жизнью.

Мозговая знала об отношениях дочери еще до публичного объявления. Она хорошо относится к выбору Зои и уважает ее избранницу. Известно, что Юлия имеет собственный бизнес и воспитывает близняшек от предыдущего брака. Вместе с Зоей женщина много путешествует и открывает для себя мир.

Зоя Мозгова – не единственная, кто публично объявил в Украине о своем каминг-ауте. Читайте, кто из украинских звезд открыто рассказал о своих отношениях.