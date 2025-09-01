Певица Настя Каменских прокомментировала ситуацию с известным ювелирным брендом "Золотой Век". Дело в том, что компания решила разорвать контракт с артисткой после волны критики из-за ее выступлений с русскоязычными песнями в США.

Так, в команде Каменских отметили, что певица благодарна ювелирному бренду за сотрудничество, но планирует двигаться дальше собственным путем.

Бренд "Золотой Век" – сильная, ответственная, профессиональная украинская компания, один из лидеров рынка. Решением компании певица полностью поддерживает и искренне благодарна за сотрудничество с брендом, которое было для нее наполнено искренностью и смыслом. Вопросы сотрудничества решены. Пришло время идти к новым проектам,

– отметили представители Анастасии.

В частности, стало известно, что сейчас артистка работает над новым испаноязычным альбомом в США.

В пресс-службе NK также напомнили, что с начала полномасштабной войны она помогает Украине: посещает раненых в госпиталях, организует гуманитарную помощь, а также привлекает внимание мира к теме войны.

Она реализовала знаковое антивоенное выступление вместе со всемирно известной группой Black Eyed Peas на сцене Latin American Music Awards, во время которого произнесла масштабную речь в поддержку Украины. Также важным и является регулярное участие в международных мероприятиях, организованных в партнерстве с ООН, а также многочисленные интервью в ведущих англоязычных и испаноязычных текстах, направленных на поддержку Украины и донесение правды о войне,

– написали в комментарии Каменских.



В команде Насти Каменских впервые прокомментировали прекращение сотрудничества с ювелирным брендом "Золотой Век" / Скриншот с сайта NK

Почему "Золотой Век" прекратил сотрудничество с Настей Каменских?

В августе NK дала концерты в Чикаго, Майами и Нью-Йорке. После этого в сети появились видео, где она исполняет песни на русском – "Красное вино", "Это моя ночь" и "Попа как у Ким". К тому же артистка со сцены сказала: "Не важно, на каком языке ты говоришь. Есть один язык, который понимают все – это любовь". Эта фраза вызвала критику среди украинцев.

В результате компания "Золотой Век" заявила, что досрочно прекращает сотрудничество с певицей, с которой работала с 2021 года.

Интересно, что в 2022 году Настя Каменских в своих интервью обещала больше не петь русскоязычные треки. Но через два года изменила свою позицию: она заявляла, что готова исполнять такие песни для тех, "кто поддерживает Украину, но не понимает украинского" и не видит в этом ничего криминального.