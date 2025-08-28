Кувалдин предположил, что сыновья могут не вернуться в Украину. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на интервью певца ISLND TV.
Тоже интересно Камалия рассекретила, чем занимается ее сестра-военная, которая недавно отпраздновала свадьбу
Я понимаю, чем дольше эта война продолжается и чем дольше они там находятся, тем больше они там адаптируются. Но я хотел бы, чтобы им было что делать в Украине. У них как раз, в принципе, сейчас время, чтобы получить обучение и дальше возвращаться, если будет куда возвращаться, и жить здесь,
– отметил Мирослав Кувалдин.
Лидер группы The ВЙО признался, что хотел бы, чтобы сыновья были рядом, но допускает, что они не захотят возвращаться в Украину. По мнению певца, определенный процент украинцев таки останется за рубежом.
Чем дольше они там находятся, тем больше вариантов, что они там останутся. Они себя там находят в этот момент. Хотя Украина – очень крутая страна. У меня просто один ребенок очень спокойный, он такого движа не очень любит. А если ты реально любишь драйв, то Украина – идеальная страна,
– поделился он.
Кувалдин добавил, что спокойный – его старший сын Корней.
Интервью с Мирославом Кувалдиным: смотрите видео онлайн
Что ранее Мирослав Кувалдин рассказывал о сыновьях?
В прошлом году в интервью OBOZ.UA Мирослав Кувалдин рассказывал, что старший сын Корней уехал в Ирландию еще до начала полномасштабного вторжения и хочет стать компьютерщиком.
На тот момент младший сын певца Булат с профессией не определился. Говорил, что хочет стать звукорежиссером, но, как и брат, интересуется компьютерами.
Лидер группы The ВЙО также признавался, что что поддержит сыновей, если они решат присоединиться к армии: "Если захотят вернуться в Украину и мобилизоваться, я буду только рад. Но, думаю, с каждым днем войны эта перспектива отдаляется все дальше и дальше".