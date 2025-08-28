Кувалдін припустив, що сини можуть не повернутися в Україну. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інтерв'ю співака ISLND TV.
Я розумію, чимдовше ця війна триває і чимдовше вони там перебувають, тим більше вони там адаптовуються. Але я хотів би, щоб їм було що робити в Україні. У них якраз, в принципі, зараз час, щоб отримати навчання і далі повертатись, якщо буде куди повертатись, і жити тут,
– зазначив Мирослав Кувалдін.
Лідер гурту The ВЙО зізнався, що хотів би, щоб сини були поряд, але допускає, що вони не захочуть повертатися в Україну. На думку співака, певний відсоток українців таки залишиться за кордоном.
Чи довше вони там знаходяться, тим більше варіантів, що вони там залишаться. Вони себе там знаходять у цей момент. Хоча Україна – дуже крута країна. У мене просто одна дитина дуже спокійна, вона такого двіжу не дуже любить. А якщо ти реально любиш драйв, то Україна – ідеальна країна,
– поділився він.
Кувалдін додав, що спокійний – його старший син Корній.
Що раніше Мирослав Кувалдін розповідав про синів?
Торік в інтерв'ю OBOZ.UA Мирослав Кувалдін розповідав, що старший син Корній поїхав в Ірландію ще до початку повномасштабного вторгнення і хоче стати комп'ютерником.
На той момент молодший син співака Булат з професією не визначився. Говорив, що хоче стати звукорежисером, але, як і брат, цікавиться комп'ютерами.
Лідер гурту The ВЙО також зізнавався, що підтримає синів, якщо вони вирішать долучитися до війська: "Якщо захочуть повернутися в Україну й мобілізуватися, я буду лише радий. Та, гадаю, з кожним днем війни ця перспектива віддаляється все далі й далі".