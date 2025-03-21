Артист зізнався, як він би відреагував, якби Корній та Булат повернулися в Україну й вирішили мобілізуватися. Повідомляє Show 24 з посиланням на Люкс ФМ.

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Так, відомо, що старший син Кувалдіна, Корній, зараз здобуває ступінь з комп'ютерних технологій в Ірландії. Тим часом його 19-річний син, Булат, продовжує навчання в університеті в Німеччині.

Якщо захочуть повернутися в Україну й мобілізуватися, я буду лише радий. Та, гадаю, з кожним днем війни ця перспектива віддаляється все далі й далі,

– зазначив артист.

Що відомо про службу Мирослава Кувалдіна в ЗСУ

Сам Мирослав, попри "білий квиток" у минулому, став до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення.

Я в армію ніколи не хотів потрапити. Коли я мав служити, це ще була майже радянська армія, у мене був білий квиток. Я був звільнений і ніколи себе в армії не уявляв, але Бог такий іронічний, що може максимально тебе здивувати,

– розповідав артист раніше.

Музикант долучився до захисту України спочатку у складі 69-го окремого батальйону сухопутної оборони. Згодом він воював на Донбасі у складі 93-ї бригади, а пізніше приєднався до "Культурного десанту".

Зараз Мирослав Кувалдін обіймає посаду молодшого сержанта в 59-й окремій мотопіхотній бригаді, де займається морально-психологічним забезпеченням військовослужбовців – проводить концерти для воїнів на лінії фронту разом із колегами-музикантами.