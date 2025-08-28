Крім того, розповіла, як молодята планують своє подальше життя. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал M1 music.

Юлія – зв'язківець у лавах ЗСУ. Зі своїм чоловіком вона познайомилася під час війни. Весілля відбулося у колі близьких, а вже згодом пара вирушила на Харківський напрямок, аби продовжити службу.

Вони познайомилися в колі військових. Я була на весіллі. Подарувала гроші. А моя незаміжня племінниця спіймала букет нареченої. Так що, думаю, буду скоро ще гуляти,

– розповіла Камалія.

Хто ще з рідних Камалії служить у ЗСУ?