Крім того, розповіла, як молодята планують своє подальше життя. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал M1 music.
Юлія – зв'язківець у лавах ЗСУ. Зі своїм чоловіком вона познайомилася під час війни. Весілля відбулося у колі близьких, а вже згодом пара вирушила на Харківський напрямок, аби продовжити службу.
Вони познайомилися в колі військових. Я була на весіллі. Подарувала гроші. А моя незаміжня племінниця спіймала букет нареченої. Так що, думаю, буду скоро ще гуляти,
– розповіла Камалія.
Хто ще з рідних Камалії служить у ЗСУ?
- Юлія – не єдина з рідних Камалії, хто боронить Україну. Зараз у ЗСУ також служать її двоюрідний брат і дядько.
- Батько співачки, Віктор, закінчив Чернігівське військове авіаційне училище та був військовим льотчиком.
- Після початку повномасштабного вторгнення артистка теж замислювалася про вступ до лав армії й навіть уявляла себе снайперкою. Проте зрештою зрозуміла, що має залишатися поруч зі своїми доньками.