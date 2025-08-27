Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк.
Вас також може зацікавити Олена Мозгова зізналась, чи дійсно зрадила Олександра Пономарьова
Після початку повномасштабної війни Девід вступив до лав тероборони. Під час служби він зазнав травми – пошкодив коліно. Довго проходив лікування та реабілітацію, займався волонтерством. Нині артист знову проходить військово-лікарську комісію, щоб повернутися до служби.
Планує зайнятися польотами на дронах. До цього не було часу, тому що було 2 операції. Він не міг це робити. Він класний геймер, дуже крутий і тому джойстик – це його другі руки,
– зазначила Олена Мозгова.
Інтерв'ю з Оленою Мозговою: дивіться відео онлайн
Хто ще з українських зірок проходить військові навчання?
- Днями про це оголосив співак Олександр Кварта, відомий за участю в "Україна має талант". Артист до цього активно займався волонтерством, та розповів, що "з міркувань ТЦК" став кориснішим у війську.
- До захисту України став і київський саксофоніст Andrii Barmalii. Зараз музикант проходить базову підготовку у ЗСУ.