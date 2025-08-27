Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Алины Доротюк.

После начала полномасштабной войны Дэвид вступил в ряды теробороны. Во время службы он получил травму – повредил колено. Долго проходил лечение и реабилитацию, занимался волонтерством. Сейчас артист снова проходит военно-врачебную комиссию, чтобы вернуться к службе.

Планирует заняться полетами на дронах. До этого не было времени, потому что было 2 операции. Он не мог это делать. Он классный геймер, очень крутой и поэтому джойстик – это его вторые руки,

– отметила Елена Мозговая.

