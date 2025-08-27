Мозговая, в частности, призналась, действительно ли изменяла Пономареву. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Алины Доротюк.
Елена Мозговая заявила, что физической измены с ее стороны не было.
Просто человек начал на меня обращать внимание. Я вообще сначала не поняла, что так бывает, то есть какие-то цветы, подарки. Я не привыкла. Саша такого не делал. Цветы он мне не дарил, говорил, что это "телячьи нежности" и не надо баловать. Подарки – так же,
– поделилась она.
Продюсер рассказала, что все время посвящала работе, и вдруг увидела, что отношения могут быть другими.
Мне казалось, что я влюбилась. Но на самом деле эти отношения, абсолютно платонические, наивные и детские двух взрослых людей, дали мне силы уйти наконец от Саши и начать все сначала,
– призналась Мозговая.
Что говорил Александр Пономарев?
Александр Пономарев и Елена Мозговая были вместе около 10 лет. Ранее народный артист Украины рассказывал, что их брак распался из-за измен со стороны женщины.
По словам Александра, Елена сама призналась, что изменяла ему.
"У меня произошло так в жизни, что изменили – я попытался простить, потом еще раз изменили – я не смог простить и ушел. Так произошло. Я Елену уважаю, благодарен ей за дочь, я уважаю ее как мать своего ребенка, поэтому ничего плохого я не хочу говорить о ней", – делился певец.