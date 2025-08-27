Мозговая, в частности, призналась, действительно ли изменяла Пономареву. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Алины Доротюк.

Не пропустите Елена Мозговая заявила, что пережила физическое насилие в браке с Пономаревым

Елена Мозговая заявила, что физической измены с ее стороны не было.

Просто человек начал на меня обращать внимание. Я вообще сначала не поняла, что так бывает, то есть какие-то цветы, подарки. Я не привыкла. Саша такого не делал. Цветы он мне не дарил, говорил, что это "телячьи нежности" и не надо баловать. Подарки – так же,

– поделилась она.

Продюсер рассказала, что все время посвящала работе, и вдруг увидела, что отношения могут быть другими.

Мне казалось, что я влюбилась. Но на самом деле эти отношения, абсолютно платонические, наивные и детские двух взрослых людей, дали мне силы уйти наконец от Саши и начать все сначала,

– призналась Мозговая.

Интервью с Еленой Мозговой: смотрите видео онлайн

Что говорил Александр Пономарев?