Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Andrii Barmalii.
Так, выяснилось, что музыкант проходит базовую общевойсковую подготовку. Он выставил фото в военной форме Вооруженных сил Украины. Андрей был одет в камуфляжный китель и фуражку с эмблемой трезубца.
Желаю здоровья,
– отметил под фото музыкант.
В комментариях под публикации Андрей поделился, что у него "все нормально", а собратья – замечательные.
Андрей Бармалий прокомментировал службу в армии / Скриншоты из инстаграма
Кто такой Andrii Barmalii?
- Андрей Бармалий – украинский музыкант, композитор и исполнитель. Он сотрудничал с проектами "Стас Королев 2", Ziferblat, "Дети инженеров", OTOY и Vidlik Projects.
- Впоследствии Андрей начал выступать самостоятельно. Его музыка сочетает электронику с элементами джаза, рока, хип-хопа и drum'n'bass.
- К музыке он пришел еще в детстве. В девять лет сам записался на кружок игры на свирели, а уже через год взял в руки саксофон, что и стало выдающимся решением в его жизни.
- Заметим, что настоящее имя музыканта – Андрей Мартыненко.