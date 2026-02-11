Про це Репяхова розповіла в інстаграмі. Вона показала фото придбаного помешкання.
Не пропустіть Неможливо було відкрити двері, – дружина Віктора Павліка показала наслідки "прильоту" в їхній ЖК
Здійснилась моя мрія. Його старт – наша відповідальність. Саме тому ми придбали квартиру сину на майбутнє,
– поділилась Катерина Репяхова.
Наразі у квартирі не зроблений ремонт, однак Репяхова і Павлік уже шукають дизайнера інтер'єру. Після того як житло облаштують, подружжя буде його здавати, адже їхньому сину лише 4 роки.
До речі, одна з підписниць Репяхової подумала, що коли вона говорила про здійснення мрії, то мала на увазі вагітність. Відомо, що дружина Віктора Павліка хоче другу дитину, але не може завагітніти.
Я цю ідею відклала поки. Перегоріла,
– зізналась Катерина.
Павлік і Репяхова купили сину квартиру / Скриншоти з інстаграму блогерки
Що відомо про особисте життя Віктора Павліка?
Віктор Павлік одружувався чотири рази. Першу дружину співака звати Лідія. У їхньому шлюбі народився син Олександр, який нині проживає у США.
Друга обраниця Павліка – Світлана народила йому доньку Христину.
Третій шлюб артиста був з Ларисою Созаєвою. 7 серпня 2020 року колишнє подружжя втратило сина Павла. 21-річний хлопець помер від раку кісток, з яким боровся 2 роки.
29 травня 2020 року Віктор Франкович одружився з Катериною Репяховою. 15 червня 2021 року блогерка народила сина Михайла.