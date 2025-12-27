Зокрема, постраждав житловий комплекс, де живе співак Віктор Павлік з дружиною Катериною Репяховою та сином. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Катерини.
Дружина Павліка розповіла про пережите. На щастя, їхня сім'я не постраждала.
Ми цілі. Я була впевнена, що приліт в наш будинок, тому що неможливо було відкрити двері. Якесь сильне повітря було в під'їзді й спрацювала сигналізація. Взагалі наш ранок розпочався зовсім з іншого прильоту у вікні, я і подумати не могла, що все закінчиться нашим ЖК,
– написала Репяхова.
Крім того, вона опублікувала кадри з місця подій, де видно пошкодження житлового комплексу.
Дружина Віктора Павліка показала наслідки "прильоту" в їхній ЖК / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Які наслідки атаки на Київ 27 грудня?
- На момент написання матеріалу відомо, що постраждали сім районів: Дарницький, Дніпровський, Шевченківський, Голосіївський, Оболонський, Деснянський та Солом'янський.
- У столиці є влучання в житлові будинки, виникли пожежі, горять автомобілі.
- Відомо про щонайменше 28 постраждалих людей.
- У Києві застосовані екстрені відключення світла.