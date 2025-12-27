В частности, пострадал жилой комплекс, где живет певец Виктор Павлик с женой Екатериной Репяховой и сыном. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Екатерины.
Жена Павлика рассказала о пережитом. К счастью, их семья не пострадала.
Мы целы. Я была уверена, что прилет в наш дом, потому что невозможно было открыть дверь. Какой-то сильный воздух был в подъезде и сработала сигнализация. Вообще наше утро началось совсем с другого прилета в окне, я и подумать не могла, что все закончится нашим ЖК,
– написала Репяхова.
Кроме того, она опубликовала кадры с места событий, где видно повреждения жилого комплекса.
Жена Виктора Павлика показала последствия "прилета" в их ЖК / Скриншоты из инстаграм-сторис
Какие последствия атаки на Киев 27 декабря?
- На момент написания материала известно, что пострадали семь районов: Дарницкий, Днепровский, Шевченковский, Голосеевский, Оболонский, Деснянский и Соломенский.
- В столице есть попадания в жилые дома, возникли пожары, горят автомобили.
- Известно о по меньшей мере 28 пострадавших людей.
- В Киеве применены экстренные отключения света.