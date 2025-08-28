Кроме того, рассказала, как молодожены планируют свою дальнейшую жизнь. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал M1 music.

Не пропустите Елена Мозговая рассекретила, чем занимается ее муж Аксельрод, который травмировался во время службы

Юлия – связист в рядах ВСУ. Со своим мужем она познакомилась во время войны. Свадьба состоялась в кругу близких, а уже потом пара отправилась на Харьковское направление, чтобы продолжить службу.

Они познакомились в кругу военных. Я была на свадьбе. Подарила деньги. А моя незамужняя племянница поймала букет невесты. Так что, думаю, буду скоро еще гулять,

– рассказала Камалия.

WEEKEND SHOW на M1: смотрите видео онлайн

Кто еще из родных Камалии служит в ВСУ?