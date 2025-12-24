Звезда "Холостяка-13" поделилась архивным фото: какой Алина Пухальская была в детстве
- Алина Пухальская поделилась архивным фото и рассказала о своей традиции приезжать на Рождество к бабушке в Кривой Рог.
- Она ценит эти моменты за их уют и планирует продолжать семейные традиции, а также создавать собственные для своих детей и внуков.
Накануне праздников все мы погружаемся в ностальгию и вспоминаем беззаботное детство. Алина Пухальская перед Рождеством поделилась своим фото из архива и рассказала о традиции, которую никогда не пропускает.
Алина Пухальская – сомелье и блогер, которую также знают после участия в шоу "Холостяк" и "МастерШеф". Звезда для 24 Канала рассказала, что на Рождество всегда приезжает к бабушке в Кривой Рог – это традиция, которую она придерживается ежегодно.
Мы вместе готовим, смотрим старые фото и вспоминаем разные истории. Очень уютно и по-домашнему. Я люблю эти моменты, потому что именно они создают настроение и напоминают о важном,
– призналась Алина Пухальская.
Обязательной частью праздников для Алины является кутья – это главное рождественское блюдо ее семьи. Сомелье также призналась, что хотела бы создать такие моменты счастья для своих детей, а когда-то и внуков. Она стремится не только продолжить придерживаться семейных традиций, но и ввести свои собственные.
"Что бы ни происходило в жизни, это действительно магический период", – считает Алина Пухальская.
Алина Пухальская в детстве (слева) / Фото пресс-службы
Настоящей магией для Алины также всегда был Новый год.
Я помню салюты, мандарины, яркие огни на елке и ощущение, что может произойти что-то удивительное. Сейчас перед праздниками много работы и дел, и все уже не так беззаботно, как раньше. Но я все равно стараюсь встречать их с близкими, чтобы снова почувствовать немного той детской радости,
– поделилась сомелье.
Алина Пухальская считает, что именно в этом и заключается магия праздников – собираться с важными людьми и снова поверить в детскую сказку.
Чем известна Алина Пухальская?
Алина Пухальская родом из Кривого Рода. Ее профессиональная деятельность – сомелье. Девушка проводит дегустации в Украине и за рубежом, дает мастер-классы. Сейчас она также ведет блог в инстаграме, где осматривает и делится отзывами на различные вина.
В прошлом году Алина Пухальская приняла участие в проекте "Холостяк" с Александром Тереном. Она покинула проект в одном из первых выпусков. Впоследствии девушка призналась, что ветеран ей как нравился, так и нравится. Однако внутренне они оказались разными.
Также Алина Пухальская приняла участие в шоу "МастерШеф".