Звезда "Холостяка-13" поделилась архивным фото: какой Алина Пухальская была в детстве

Накануне праздников все мы погружаемся в ностальгию и вспоминаем беззаботное детство. Алина Пухальская перед Рождеством поделилась своим фото из архива и рассказала о традиции, которую никогда не пропускает.

Алина Пухальская – сомелье и блогер, которую также знают после участия в шоу "Холостяк" и "МастерШеф". Звезда для 24 Канала рассказала, что на Рождество всегда приезжает к бабушке в Кривой Рог – это традиция, которую она придерживается ежегодно.

Интересно Текст рождественской колядки, которую Степан Гига пел с семьей

Мы вместе готовим, смотрим старые фото и вспоминаем разные истории. Очень уютно и по-домашнему. Я люблю эти моменты, потому что именно они создают настроение и напоминают о важном,

– призналась Алина Пухальская.

Обязательной частью праздников для Алины является кутья – это главное рождественское блюдо ее семьи. Сомелье также призналась, что хотела бы создать такие моменты счастья для своих детей, а когда-то и внуков. Она стремится не только продолжить придерживаться семейных традиций, но и ввести свои собственные.

"Что бы ни происходило в жизни, это действительно магический период", – считает Алина Пухальская.



Алина Пухальская в детстве (слева) / Фото пресс-службы

Настоящей магией для Алины также всегда был Новый год.

Я помню салюты, мандарины, яркие огни на елке и ощущение, что может произойти что-то удивительное. Сейчас перед праздниками много работы и дел, и все уже не так беззаботно, как раньше. Но я все равно стараюсь встречать их с близкими, чтобы снова почувствовать немного той детской радости,

– поделилась сомелье.

Алина Пухальская считает, что именно в этом и заключается магия праздников – собираться с важными людьми и снова поверить в детскую сказку.

Чем известна Алина Пухальская?