Звезда "Парочки следователей" развелся с женой после 10 лет в браке
- Константин Октябрьский развелся с женой Самирой после 10 лет в браке.
- У бывших супругов двое сыновей, которых они воспитывают вместе.
Украинский актер Константин Октябрьский раскрыл детали личной жизни. Звезда сериала "Парочка следователей" признался, что на данном этапе он не женат.
Константин Октябрьский недавно развелся с женой Самирой после 10 лет в браке. Об этом он впервые рассказал в интервью Алине Доротюк.
Супруги официально расторгли брак еще в конце прошлого года. Инициатором этого решения была бывшая жена актера.
Наверное я где-то недорабатывал как муж. Не было тех чувств, на которые она заслуживала, рассчитывала. Не было того уважения, любви. Думаю, причина в этом,
– сказал Константин Октябрьский.
По словам актера, 2025 год был очень сложным для бывших супругов. В их отношениях наступил очередной кризис, с которым паре не удалось справиться.
"Хочу подчеркнуть, что даже сейчас многим ей обязан, потому что она удивительная женщина, очень хорошая мать. Когда я строил карьеру, она была с детьми. Поэтому я очень ее уважаю и ценю за это", – подчеркнул Октябрьский.
Отметим, Константин Октябрьский – известный украинский актер. Зрители могли видеть его в детективном сериале "Парочка следователей", выходящем с понедельника по четверг на канале "1+1 Украина".
Что известно об отношениях пары?
Константин и Самира познакомились в протестантской церкви. Со временем начали встречаться и строить отношения, а впоследствии и семью. Интересно, что за 10 лет брака пара уже разводилась, а потом снова вышла замуж.
"У нас была ценность сохранения семьи. Чтобы дети росли в семье, где есть мама и папа. Поскольку мы были в определенной степени лишены этого в детстве, это было для нас приоритетом. Поэтому мы решили снова строить отношения", – рассказывал актер.
У пары родилось двое сыновей. Они воспитывают 10-летнего Роберта и 8-летнего Матвея. Дети общаются на украинском, а также учатся в частной еврейской школе, поэтому еще изучают иврит.