Звезда "Парочки следователей" развелся с женой после 10 лет в браке

Украинский актер Константин Октябрьский раскрыл детали личной жизни. Звезда сериала "Парочка следователей" признался, что на данном этапе он не женат.

Константин Октябрьский недавно развелся с женой Самирой после 10 лет в браке. Об этом он впервые рассказал в интервью Алине Доротюк.

К слову Победительница "Холостяка" Белень показала новорожденную дочь и рассказала о состоянии после родов

Супруги официально расторгли брак еще в конце прошлого года. Инициатором этого решения была бывшая жена актера.

Наверное я где-то недорабатывал как муж. Не было тех чувств, на которые она заслуживала, рассчитывала. Не было того уважения, любви. Думаю, причина в этом,

– сказал Константин Октябрьский.

По словам актера, 2025 год был очень сложным для бывших супругов. В их отношениях наступил очередной кризис, с которым паре не удалось справиться.

"Хочу подчеркнуть, что даже сейчас многим ей обязан, потому что она удивительная женщина, очень хорошая мать. Когда я строил карьеру, она была с детьми. Поэтому я очень ее уважаю и ценю за это", – подчеркнул Октябрьский.

Интервью с Константином Октябрьским: смотрите видео онлайн

Отметим, Константин Октябрьский – известный украинский актер. Зрители могли видеть его в детективном сериале "Парочка следователей", выходящем с понедельника по четверг на канале "1+1 Украина".

Что известно об отношениях пары?

Константин и Самира познакомились в протестантской церкви. Со временем начали встречаться и строить отношения, а впоследствии и семью. Интересно, что за 10 лет брака пара уже разводилась, а потом снова вышла замуж.

"У нас была ценность сохранения семьи. Чтобы дети росли в семье, где есть мама и папа. Поскольку мы были в определенной степени лишены этого в детстве, это было для нас приоритетом. Поэтому мы решили снова строить отношения", – рассказывал актер.

У пары родилось двое сыновей. Они воспитывают 10-летнего Роберта и 8-летнего Матвея. Дети общаются на украинском, а также учатся в частной еврейской школе, поэтому еще изучают иврит.