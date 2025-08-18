Не все дети звездных родителей следуют по их стопам. Кто-то желает оставаться в тени и строить свою жизнь за пределами объективов камер. Однако эта история не обо всех.

Выбор будущего – это важный шаг в жизни каждого человека. От этой обязанности не освобождаются и звездные дети. На сегодня кто-то уже достиг определенных результатов, а кто-то находится в шаге от кардинальных изменений. В подборке Show24 читайте о том, кем стали дети украинских знаменитостей.

Может заинтересовать Слышали не все: в день рождения Андрея Кузьменко вспоминаем его малоизвестные песни

От военного дела до звезд шоу-бизнеса – кем стали дети украинских звезд?

Ярослав Грубич

Сын украинского телеведущего, Константина Грубича, выбрал военное дело. Он сознательно стал на защиту Украины. До мобилизации мужчина работал оператором и режиссером, документировал войну.

К сожалению, в конце июля военный получил страшное ранение на фронте, потеряв правую руку.

Ярослав Грубич / Фото из инстаграма военнослужащего

Сам Ярослав недавно рассказал о своем самочувствии.

Сергей, Даниил и Полина Кондратюки

Игорь Кондратюк не так часто делится с прессой о своих детях, да и сами они не являются сторонниками публичности. Однако недавно звездный отец рассказал, как его дети реализовали себя в жизни.

Старший сын Сергей добровольно ушел на фронт в сентябре 2023 года. Он присоединился к составу 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Игорь Кондратюк с сыновьями и дочерью / Фото соцсетей шоумена

Ранее Кондратюк говорил, что Даниил занимается блокчейном. Актуальна ли эта информация сейчас – неизвестно. А вот Полина – самая младшая в семье, недавно окончила Университет штата Аризона, получив степень бакалавра аэрокосмической инженерии (Aerospace Engineering).

Игорь Кондратюк с дочерью / Фото из инстаграма продюсера

Мария Кравец

Мария является дочерью украинской комедийной актрисы Елены Кравец и автора студии "95 квартал" Сергея Кравца. Девушка очень быстро стала самостоятельной, ведь когда ей было 15 лет, звездная мама приняла решение, что она будет жить отдельно. Все потому, что тогда в семье родились двойняшки, а в квартире не было достаточно места на такое количество людей.

От так, Мария начала жить отдельно. Сегодня она является ведущей подкаста "Дома поговорим", работает в танцевальном коллективе IWD.Clan, а также развивает свои соцсети как блогер. К слову, на ее инстаграм подписано почти 20 тысяч человек.

Мария Кравец / Фото из инстаграма девушки

Андрей Потапенко

Когда парень был моложе, то активно вел собственную страницу в инстаграме и даже рекламировал кредитные карты одного из банков. Андрей снимался в клипах вместе с отцом, вел совместный эфир на "Танцах со звездами", а также занимался рэпом. Ранее он рассказывал, что интересуется криптовалютой, но не готов наследовать в будущем бизнес своих родителей – MOЗGI Entertainment.

Недавно стало известно, что звездные родители отвезли 16-летнего сына в Великобританию, где тот будет учиться два года в школе, которую выбрала мама, а затем планирует поступление в университет. Кем станет парень в будущем – неизвестно, однако будет решать это сам.

Потап с сыном в Великобритании / Скриншот из инстаграм-сторис

Злата Митчел

Злата – дочь Ольги Фреймут и британца Нила. Когда девушке было 15 лет, то она уже имела собственный бренд одежды MITCHELL CLOTHING. Ранее звездная мама говорила, что дочь будет учиться за рубежом. Так и произошло.

Девушка занималась танцами, а сейчас самостоятельно проживает в Лос-Анджелесе (США). На странице Златы указано: кинопроизводство, режиссура и хореография. Вероятно, это сегодня поле деятельности дочери Фреймут.

Злата Митчел / Фото из инстаграма девушки

Вениамин Огир

Вениамин – сын Тины Кароль и покойного продюсера Евгения Огира. Сегодня парень живет и учится в Великобритании. Еще раньше парень признавался, что хотел бы дальше учиться в каком-то американском колледже.

Интересно, что за рубежом юноша занимался танцами. Также хорошо знает иностранные языки – английский, французский и испанский. Звездная мама говорила, что ей важно, чтобы сын свободно разговаривал на других языках и хорошо знал математику в отличие от нее.

Поэтому сейчас у Вениамина еще открыт путь к выбору профессии. Вероятно, шоу-бизнес – это не про него.

Вениамин Огир с мамой / Фото из инстаграма Тины Кароль

Мария Полякова

Мария – дочь Ольги Поляковой и бизнесмена Вадима Буряковского. Ранее девушка говорила, что не хочет прятаться за матерью, поэтому в 17 лет имела собственную группу "ШВЫ", где была солисткой. В свое время девушка получала немало негативных комментариев, а звездная мама защищала дочь. Кроме того, Полякова также хорошо зарабатывала на инстаграме.

Сегодня Мария учится в университете Беркли, что в США. В начале июля девушке сделали предложение руки и сердца, а вскоре она вышла замуж. Также Полякова имеет ютуб-канал, где сейчас есть две индивидуальные соло-работы.

Маша Полякова / Фото из соцсетей