Самого популярного тикток-блогера задержали в аэропорту в США

Блогера из тиктока Хаби Ламе задержала иммиграционная и таможенная служба США. Он добровольно покинул страну из-за проблем с документами.

Тиктокера задержали в международном аэропорту в Лас-Вегасе. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на The Daily Mail.

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Иммиграционная и таможенная служба США выяснила, что гражданин Италии Хаби Ламе нарушил законодательство: у него оказалась просроченная виза. Блогер заехал в страну 30 апреля и "превысил срок действия" своей визы. Об этом говорится в заявлении о его задержании.

Хаби Ламе направили в центр задержания в Неваде. Однако в тот же день его освободили. Звезда тиктоку добровольно покинул США. Сейчас он не комментировал инцидент.

Кто такой Хаби Ламе

Хаби Ламе – самый популярный тиктокер в мире. У него более 162,2 миллиона фолловеров на платформе.

Мужчина начал снимать видео и стал популярным еще во время пандемии коронавируса. Основной тематикой его юмористических роликов было высмеивание лайфхаков. Блогер забавно и без слов обыгрывал ситуации, где люди усложняют себе жизнь.

Хаби Ламе задержали на фоне миграционной политики Дональда Трампа. Нелегальная иммиграция была элементом его предвыборной кампании. Когда Трамп стал президентом, в США приостановили ряд программ, позволявших иммигрантам на определенный срок приезжать в страну. В результате этого решения произошли массовые депортации, а возможность въезда в Штаты граждан нестабильных и опасных стран стало заблокированным.