5 украинских звезд, которые никогда не были в браке

Кто из украинских звезд никогда не женился?

Эктор Хименес-Браво

53-летний шеф-повар и ведущий проекта "МастерШеф" ни разу не был женат. В 2025 году он сам опубликовал скриншот с Дії, где в графе семейное положение указано "холост", и пошутил, что ищет "файну україночку".



Скриншот сертификата Эктора Хименеса-Браво / Фото из инстаграма повара

Хотя личная жизнь Эктора всегда была окутана слухами, известно о его длительном романе с канадкой Кэролайн, который закончился из-за переезда повара в Украину. Впоследствии были отношения с украинкой Анной Тягун, но публичность и сплетни разрушили их в 2017 году. После этого он тщательно скрывал своих избранниц. Последний известный роман с загадочной брюнеткой, которой он устраивал романтические сюрпризы в стиле французского пикника, также завершился. Эктор признавался, что бешеный темп работы и нежелание выносить чувства на публику часто становятся помехой созданию семьи. Впрочем, он не теряет надежды встретить ту самую украинку, которая поймет его ритм жизни.

Злата Огневич

40-летняя певица Злата Огневич никогда не была замужем и, похоже, сознательно избегает этой темы в публичной плоскости. Она была героиней шоу "Холостячка", но и после проекта не поспешила в ЗАГС. Злата тщательно оберегает свое личное пространство и неоднократно довольно резко отвечала на вопросы журналистов об отсутствии брака, призывая не лезть в душу. Артистка неоднократно подчеркивала, что для нее на первом месте сейчас творчество, саморазвитие и внутренняя гармония, и она не собирается подстраиваться под общественные стереотипы о "часах, тикающих". Ее позиция остается неизменной: на все свое время, а настоящее счастье не требует громких афиш.

Даша Астафьева

Бывшая солистка группы NikitA, модель и волонтер Даша Астафьева уже несколько лет находится в счастливых отношениях с тайным возлюбленным, но официально под венец не спешит. И дело вовсе не в сомнениях относительно партнера. Даша заняла четкую гражданскую позицию: свадьбы и громкие празднования она считает неуместными во время полномасштабной войны.

В интервью 2025 года для ютуб-канала Natalia Borok она ответила хейтерам, которые постоянно спрашивают "Когда замуж?".

Я хочу жить свою жизнь свободную и сама решать, что и когда произойдет. Сейчас война. Мне лично сейчас лично сейчас тяжело. Хочу дождаться мира в нашей стране,

– сказала Даша.

Артистка призналась, что переживает внутреннюю травму и сейчас фокусируется на волонтерстве и работе над собой, откладывая брак до победных, мирных времен.

Макс Барских

36-летний певец Макс Барских, чья личная жизнь всегда была объектом пристального внимания фанатов, никогда не был женат. Хотя его бурные романы часто обсуждались в прессе (самый известный со Светланой Лободой), до официального оформления отношений дело так и не дошло. Сам артист неоднократно давал понять, что его главной страстью остается музыка. Барских ведет довольно закрытый образ жизни и редко комментирует свои романтические отношения, каждый раз лишь подогревая интерес к своему статусу завидного холостяка. Он продолжает экспериментировать со звучанием, выпускать альбомы и собирать аншлаги, оставляя вопрос брака где-то за кулисами.

Андрей Данилко

Создатель легендарного образа Верки Сердючки, 52-летний Андрей Данилко не только никогда не был в браке, но и в своих редких откровенных интервью четко дал понять, что это – его сознательный выбор.

Андрей в интервью для ютуб-канала BBC News признавался, что еще с детства чувствовал что роль мужа и отца "не для него". Он отмечал, что не испытывает в этом никакой потребности, и ему это "просто не дано". В отличие от многих публичных персон, которые скрывают семью, Данилко открыто признает, что его жизнь полностью посвящена творчеству, сцене и его альтер-эго Верке Сердючке. Он не страдает от одиночества, а наоборот, находит в ней свободу для искусства, что делает его уникальным примером в мире, где брак часто навязывается как обязательная социальная норма.