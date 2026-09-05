460 автомобилей, миллионы гривен и поддержка со всего мира: звезды, помогающие Украине
Сегодня, 5 сентября, отмечается Международный день благотворительности – день, который напоминает, что для того, чтобы помочь другим, не всегда нужен плащ супергероя, иногда достаточно просто не пройти мимо.
По этому поводу 24 Канал подготовил подборку украинских и мировых звезд, которые превращают свою популярность в реальную помощь Украине.
Ирина Федишин
Ирина Федишин / Скриншот из видео
14 июля 2026 года стало известно, что певица вместе с командой передала военным очередные 9 автомобилей, а также генераторы, Starlink и медицинское оборудование. Общее количество автомобилей, приобретенных ее командой для военных, достигло 460.
Помощь удалось собрать благодаря благотворительным концертам. То есть билет на концерт в данном случае – это не только шанс услышать "Малесенькі долонькі", но и небольшой вклад в очень конкретную помощь фронту.
Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко
Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко / Фото из соцсетей
В начале лета Арсен Мирзоян рассказал о волонтерской деятельности вместе со своей женой Тоней Матвиенко. По его словам, супруги ежемесячно направляют на нужды ВСУ около миллиона гривен.
Их концерты стали одним из способов регулярно удовлетворять потребности военных – в частности, речь идет об автомобилях и другой помощи.
Даша Астафьева
В марте этого года Даша Астафьева вместе с Kurgan & Agregat выпустила украиноязычную версию своего известного хита "Машина". Но на этот раз у трека была еще одна цель – собрать 3 миллиона гривен для 46-й отдельной артиллерийской бригады и других нужд Сил обороны Украины.
А в мае Астафьева стала первой амбассадоршей проекта "28 амбассадоров" 28-й отдельной механизированной бригады. Проект предусматривает совместные сборы, аукционы и другие инициативы в поддержку военных.
А что насчет мировых звезд?
У Украины есть сторонники далеко за пределами шоу-бизнеса, и некоторые мировые знаменитости в 2026 году продолжают вполне конкретно поддерживать украинцев.
Шон Пенн
Шон Пенн / Фото getty images
Американский актер Шон Пенн 19 марта 2026 года посетил военных 3-й бригады оперативного назначения НГУ "Спартан". Он пообщался с бойцами, поблагодарил их за службу и выразил поддержку украинским военным.
Звездный статус в данном случае служит не поводом для очередного селфи, а способом привлечь внимание к тем, кто ежедневно защищает Украину.
Лиев Шрайбер и Кэтрин Винник
Лиев Шрайбер и Катрин Винник / Фотоколлаж 24 Канала
В августе 2026 года в Киев приехали послы UNITED24 Лиев Шрайбер и Кэтрин Винник. Они приняли участие в саммите фандрайзинговой платформы и встретились с Владимиром Зеленским.
Их помощь заключается, прежде всего, в том, чтобы рассказывать об Украине международной аудитории и привлекать людей к оказанию поддержки. И это тоже работа: когда твое имя знают миллионы, им можно пользоваться не только для рекламы духов.
Причем Шрайбер за постоянную поддержку Украины в августе получил орден "За заслуги" I степени, а Винник – орден княгини Ольги III степени.
Хосе Андрес
Владимир Зеленский и Хосе Андрес / Фото из соцсети Хосе Андреса
Американо-испанский шеф-повар и основатель World Central Kitchen Хосе Андрес также приехал в Киев в августе 2026 года в качестве посла UNITED24.
Его деятельность – это прежде всего гуманитарная помощь гражданскому населению. По словам президента Украины, World Central Kitchen оказала украинцам, пострадавшим от войны, огромную продовольственную поддержку.
Иногда благотворительность выглядит не как красная ковровая дорожка и красивый благотворительный вечер, а гораздо проще – как горячая еда для человека, пережившего очередную атаку.