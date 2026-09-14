Після тривалої паузи через хворобу Селін Діон знову вийшла на сцену і не стримала сліз

Селін Діон повернулася на сцену після тривалої перерви у виступах. Співачка дала концерт у Парижі, де не змогла стримати емоцій перед близько 30 тисячами шанувальників.

Про повернення артистки повідомило видання The Daily Mail. Для Селін цей виступ став особливим, адже у 2023 році вона була змушена скасувати решту світового туру Courage через стан здоров'я. Відтоді співачка лише двічі ненадовго виходила на сцену.

Селін Діон бореться із синдромом ригідної людини (SPS) – рідкісним неврологічним захворюванням, яке спричиняє сильну скутість м'язів і болісні спазми. Через хворобу артистка на кілька років відійшла від концертної діяльності, а тепер після тривалої реабілітації та підготовки поступово повертається до роботи.

Коли Селін Діон вийшла до шанувальників, вона не змогла стримати сліз. Зірка зізналася, що обіцяла собі не плакати, але не змогла дотриматися цієї обіцянки.

Я така щаслива бачити вас усіх. Я сумувала за вами. Я буду співати для вас і не плакати. Щиро дякую, що прийшли. Якщо ви вперше в Парижі, сподіваюся, ви закохаєтеся в це місто так само, як свого часу я… Дуже дякую вам за підтримку та терпіння. І, якщо можна так сказати, я є тією, ким є, завдяки вашій любові,

– зазначила співачка.

Селін Діон / Фото Getty images

Повернення на сцену стало результатом тривалої реабілітації та роботи над фізичним станом. Після діагностування синдрому ригідної людини Селін Діон проходила різні види лікування та реабілітації. Їй призначали медикаментозне лікування, фізіотерапію, вокальну терапію та імунотерапію.

Окрему увагу артистка приділяла фізичним тренуванням. Щоб зміцнити тіло та підготуватися до виступів, вона тричі на тиждень займалася пілатесом по 90 хвилин. Ще двічі на тиждень співачка відвідувала заняття з балету та барре.

Нагадаємо, що Синдром ригідної людини Селін діагностували у 2022 році після загострення симптомів у 2020-му. Захворювання може спричиняти не лише сильну скутість м'язів і болісні спазми, а й нестійку ходу, двоїння в очах та проблеми з мовленням. Повністю вилікувати цей синдром наразі неможливо, однак лікування допомагає контролювати симптоми та сповільнювати прогресування захворювання.

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