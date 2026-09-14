Відтоді Горняк практично не ділилася з підписниками подробицями свого життя. Тепер вона знову вийшла на зв'язок в інстаграмі, опублікувала нові фото та заінтригувала заявою про те, що за час її відсутності в її житті відбулося чимало нового.

Блогерка зізналася, що встигла скучити за підписниками та рада знову бути з ними на зв'язку.

2,5 місяці тиші. Для мене – рекорд, зізнаюсь чесно, але щось в цьому є! І, здається, за цей час назбиралося стільки всього, що нам буде про що поговорити,

– написала Горняк.

Що саме вона мала на увазі, блогерка не уточнила. Водночас така заява додала інтриги її поверненню, адже останніми тижнями в мережі обговорюють можливу участь Горняк у новому сезоні романтичного реаліті "Холостяк".

Окремо Христина подякувала підписникам, які залишилися з нею та не відписалися за час її відсутності.

До речі, напередодні повернення в інстаграм Горняк вперше за тривалий час з'явилася на публіці. Блогерку помітили в Києві на показі нової колекції бренду Andreas Moskin, який відбувся в межах Українського тижня моди. Її поява на заході привернула увагу на тлі чуток про участь у "Холостяку-15".

Раніше пліткар Богдан Беспалов із посиланням на власні джерела заявив, що ексдружина Остапчука нібито бореться за серце В'ячеслава Кравцова в новому сезоні шоу. Офіційно цю інформацію Христина Горняк не підтверджувала. Водночас її тривала відсутність у соцмережах, а тепер і загадкова заява про події останніх 2,5 місяця лише підігріли інтерес до цих чуток.

Додамо, що Беспалов також назвав інших можливих учасниць нового сезону "Холостяка".