Творці шоу традиційно намагаються тримати інтригу до першого ефіру, проте український блогер Богдан Беспалов уже показав кількох учасниць, які спробують підкорити нового головного героя.

До речі, цього сезону дівчата боротимуться за серце 38-річного українського баскетболіста В'ячеслава Кравцова. Зі зростом 212 сантиметрів він є одним із найуспішніших спортсменів країни, який виступав за топові американські клуби НБА та багато років очолював національну збірну. Наразі Кравцов активно розвиває власний бізнес у сфері морської логістики та виховує п'ятирічну доньку від попереднього шлюбу.

А от серед претенденток на його серце, як виявилося, опинилися дівчата з бекграундом у шоу-бізнесі та відомими колишніми.

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Богдан Беспалов показав учасниць / скриншот з телеграму

Діана Зотова: повернення на проєкт після болісного розлучення

Діана Зотова – модель, яка вже має досвід знімань у "Холостяку". У 14-му сезоні вона змагалася за увагу актора Тараса Цимбалюка, проте її історія на проєкті завершилася драматично: дівчина добровільно покинула реаліті, зізнавшись у почуттях до свого колишнього обранця. На постшоу вона підтвердила свої заручини.

Діана Зотова / фото з інстаграму

Згодом Діана вийшла заміж за українського футболіста Миколу Кухаревича. Проте в червні 2026 року модель офіційно повідомила, що розлучилася з чоловіком після трьох років стосунків. Вона натякнула, що почувалася нещасливою, зазначивши, що "люди не змінюються", а сам шлюб "завершився, так і не встигнувши початися". За інформацією Беспалова, організатори готують сюрприз: Діана ефектно приєднається до учасниць вже після другої церемонії троянд.

Діана Зотова інстаграм / скриншот

Христина Горняк: нотаріусиня та ексдружина Остапчука

Ще однією гучною учасницею має стати Христина Горняк – відома нотаріусиня, блогерка та колишня дружина шоумена Володимира Остапчука. Беспалов стверджує, що інсайдери гарантують її потрапляння щонайменше в десятку найкращих учасниць.

Після розлучення з Остапчуком Христина стала ще більш медійною, активно відстоюючи свої права на спільний недобудований будинок. Вона має сильну позицію, не боїться гострих висловлювань і точно додасть сезону вогню та характеру.

Христина Горняк інстаграм / скриншот

Валерія Полянська: інсайдерка зі світу шоу-бізнесу

Третьою розсекреченою учасницею стала Валерія Полянська. У світських колах вона добре відома як менеджерка та близька подруга зіркової телеведучої Лесі Нікітюк.

Валерія Полянська та Леся Нікітюк / фото з інстаграму

Валерія чудово знає, як працює телебачення, медіапростір та піар-стратегії зсередини, що робить її дуже небезпечною конкуренткою для інших дівчат. Залишається лише здогадуватися, чи застосує вона свої професійні навички управління кризами та іміджем, аби обійти суперниць і здобути перемогу.

Валерія Полянська інстаграм / скриншот

За лаштунки цього сезону нас знову заведе Наталка Денисенко, тож на глядачів чекає чимало цікавого поза екраном. Акторка вже прагне розкрити нового "Холостяка" В’ячеслава Кравчука не лише як головного героя, а й як особистість.



