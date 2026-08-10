Создатели шоу традиционно стараются сохранить интригу до первого эфира, однако украинский блогер Богдан Беспалов уже показал нескольких участниц, которые попытаются покорить нового главного героя.

Кстати, в этом сезоне девушки будут бороться за сердце 38-летнего украинского баскетболиста Вячеслава Кравцова. С ростом 212 сантиметров он является одним из самых успешных спортсменов страны, выступал за ведущие американские клубы НБА и много лет возглавлял национальную сборную. Сейчас Кравцов активно развивает собственный бизнес в сфере морской логистики и воспитывает пятилетнюю дочь от предыдущего брака.

А вот среди претенденток на его сердце, как оказалось, оказались девушки с опытом работы в шоу-бизнесе и известными бывшими.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Богдан Беспалов показал участниц / скриншот из Telegram

Диана Зотова: возвращение в проект после болезненного развода

Диана Зотова – модель, у которой уже есть опыт съемок в "Холостяке". В 14-м сезоне она боролась за внимание актера Тараса Цимбалюка, однако ее история в проекте завершилась драматично: девушка добровольно покинула реалити-шоу, признавшись в чувствах к своему бывшему избраннику. На постшоу она подтвердила свою помолвку.

Диана Зотова / фото из инстаграма

Впоследствии Диана вышла замуж за украинского футболиста Николая Кухаревича. Однако в июне 2026 года модель официально сообщила, что развелась с мужем после трех лет отношений. Она намекнула, что чувствовала себя несчастной, отметив, что "люди не меняются", а сам брак "закончился, так и не успев начаться". По информации Беспалова, организаторы готовят сюрприз: Диана эффектно присоединится к участницам уже после второй церемонии роз.

Диана Зотова в инстаграме / скриншот

Кристина Горняк: нотариус и бывшая жена Остапчука

Еще одной громкой участницей должна стать Кристина Горняк – известная нотариус, блогер и бывшая жена шоумена Владимира Остапчука. Беспалов утверждает, что инсайдеры гарантируют ей попадание как минимум в десятку лучших участниц.

После развода с Остапчуком Кристина стала еще более медийной, активно отстаивая свои права на совместный недостроенный дом. У нее сильная позиция, она не боится резких высказываний и точно придаст сезону остроты и характера.

Кристина Горняк в инстаграме / скриншот

Валерия Полянская: инсайдер из мира шоу-бизнеса

Третьей раскрытой участницей стала Валерия Полянская. В светских кругах она хорошо известна как менеджер и близкая подруга звездной телеведущей Леси Никитюк.

Валерия Полянская и Леся Никитюк / фото из инстаграма

Валерия прекрасно знает, как устроены телевидение, медиапространство и пиар-стратегии изнутри, что делает ее очень опасной конкуренткой для других девушек. Остается только гадать, применит ли она свои профессиональные навыки управления кризисами и имиджем, чтобы обойти соперниц и одержать победу.

Валерия Полянская в инстаграме / скриншот

За кулисы этого сезона нас снова проведет Наталья Денисенко, так что зрителей ждет немало интересного за кадром. Актриса уже стремится раскрыть нового "Холостяка" Вячеслава Кравчука не только как главного героя, но и как личность.