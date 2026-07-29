Уже почти месяц известная нотариус, недавно официально вернувшая себе девичью фамилию, не выходит на связь со своими подписчиками. Поскольку раньше Кристина регулярно вела свой блог, такая длительная пауза всерьез насторожила поклонников.

Хотя сама звезда как-то намекала на желание устроить себе цифровой детокс, сплетник Богдан Беспалов озвучил гораздо более интересную версию событий. По информации его источников, блогерша стала одной из девушек, которые будут бороться за сердце нового "Холостяка" Вячеслава Кравцова.

Представляем лицо Екатерины Полтавской, когда она узнает эту новость. Ведь Кристина Горняк (бывшая жена Остапчука) сделала то, о чем всегда мечтала Катя, но не может реализовать из-за семейного положения. Инсайдерскую информацию подтвердили наши источники, так что она достоверна. Какая забава, шутка и веселье. Берем чипсы, попкорн со вкусом острого перца и наблюдаем,

– заявил Беспалов .

Богдан Беспалов раскрыл инсайдерскую информацию / фото из инстаграма

Стоит отметить, что ранее Кристина Горняк публично не скрывала своей симпатии к Вячеславу Кравцову. В своем телеграм-канале она откровенно писала, что главный герой нового сезона – абсолютно ее тип мужчины. К тому же блогерша неоднократно признавалась, что и сама с удовольствием стала бы главной героиней "Холостячки", однако из-за военного положения проект поставили на паузу.

Слухи о ее участии в "Холостяке" подогрели и пользователи закрытых форумов. Там якобы появились слитые кадры со съемочной площадки, на которых среди претенденток на победу узнали Горняк. Если это действительно так, то отсутствие звезды в инстаграме логично объясняется строгими правилами шоу, которые запрещают участницам пользоваться телефонами и интернетом.

Тем временем интернет-пользователи уже активно обсуждают, как на такой поворот событий отреагирует нынешняя жена Владимира Остапчука. Екатерина является ярой поклонницей этого телепроекта. На вопрос подписчиков, планирует ли она смотреть новый сезон, девушка ответила очень коротко: "Так".

Екатерина Остапчук ждет новый сезон "Холостяка" / скриншот из Telegram

Появится ли действительно бывшая возлюбленная шоумена на телеэкранах, зрители смогут узнать уже во время осенней премьеры, ведь пока ни сама Кристина, ни создатели реалити-шоу эти слухи не комментируют.

Тем временем в сети разгорелся настоящий скандал между Богданом Беспаловым и Екатериной Остапчук. Блогеры уже успели засыпать друг друга взаимным компроматом, однако достоверность этих обвинений пока остается под вопросом.