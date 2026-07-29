Майже місяць відома нотаріусиня, яка нещодавно офіційно повернула собі дівоче прізвище, не виходить на зв'язок із підписниками. Оскільки раніше Христина регулярно вела свій блог, така тривала пауза не на жарт насторожила прихильників.

Хоча сама зірка якось натякала на бажання влаштувати собі цифровий детокс, пліткар Богдан Беспалов озвучив значно цікавішу версію подій. За інформацією його джерел, блогерка стала однією з дівчат, які боротимуться за серце нового "Холостяка" В'ячеслава Кравцова.

Уявляємо обличчя Катерини Полтавської, коли вона дізнається цю новину. Адже Христина Горняк (колишня дружина Остапчука) зробила те, про що завжди мріяла Катя, але не може реалізувати через сімейне положення. Інсайд підтвердили наші джерела, тож інфа достовірна. Яка умора, хохма і веселуха. Беремо чіпси, попкорн зі смаком гострого перцю і спостерігаємо,

– заявив Беспалов.

Богдан Беспалов розкрив інсайдерську інформацію / фото з інстаграму

Варто зауважити, що раніше Христина Горняк публічно не приховувала своєї симпатії до В'ячеслава Кравцова. У своєму телеграм-каналі вона відверто писала, що головний герой нового сезону – абсолютно її типаж чоловіка. До того ж блогерка неодноразово зізнавалася, що і сама залюбки стала б головною героїнею "Холостячки", проте через воєнний стан проєкт поставили на паузу.

Чутки про її участь у "Холостяку" підігріли й користувачі закритих форумів. Там нібито з'явилися злиті кадри зі знімального майданчика, на яких серед претенденток на перемогу впізнали Горняк. Якщо це дійсно так, то відсутність зірки в інстаграмі логічно пояснюється суворими правилами шоу, які забороняють учасницям користуватися телефонами та інтернетом.

Тим часом інтернет-користувачі вже активно обговорюють, як на такий поворот подій відреагує нинішня дружина Володимира Остапчука. Катерина є палкою фанаткою цього телепроєкту. На запитання підписників, чи планує вона дивитися новий сезон, дівчина відповіла дуже коротко: "Так".

Катерина Остапчук чекає на новий сезон "Холостяка" / скриншот з телеграму

Чи справді ексобраниця шоумена з'явиться на телеекранах, глядачі зможуть дізнатися вже під час осінньої прем'єри, адже поки що ані сама Христина, ані творці реаліті ці чутки не коментують.

Тим часом у мережі розгорівся справжній скандал між Богданом Беспаловим та Катериною Остапчук. Блогери вже встигли засипати один одного взаємним компроматом, проте реальність цих звинувачень наразі залишається під питанням.